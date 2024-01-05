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開眼 建築

攝影集留住我城印記 白兔引路 細賞舊建築

【明報專訊】建築攝影師何逸（Rabbit）最近出版攝影集兼成人童話《大隱若兔》，用上電影拍攝勝地益豐大廈做封面，逼仄得來又誘人細看。他卻對「香港很美」的講法有所保留。讓何逸攝下香港舊建築的原因不是漂亮，而是它們實實在在透露港人生活軌迹。

訪問這天跟着Rabbit爬樓梯上牛頭角工廈天台。有別主流建築攝影，Rabbit喜歡的不是摩登大廈，亦對與周遭沒有連結、「從漫畫中變出來」的前衛建築沒有興趣。「建築寫真通常着重華麗，但另一些建築物看似普通，其實有很多細節反映它經過的歲月，入面的人用這棟建築來做什麼，甚至可以讓人想像他們生活的模樣。」Rabbit說。

兔仔插圖 築互動橋樑

在高清印刷的攝影書上，可見漫畫家「盲公夫人」繪製的白兔，是後製貼上的插圖。Rabbit解釋，很多人見到建築圖片覺得很漂亮，但看一會兒便轉身走。他以找白兔為引子，希望讀者在尋兔的過程中，細察建築物或地景。這種與讀者互動的方法，與兒童圖畫遊戲書系列Where's Wally?相似。Rabbit對創作要人花盡眼力才能找到白兔的彩虹邨圖片感到興奮，不過他說《大隱若兔》不是遊戲書，書內沒有答案，每張圖片的白兔數量也不定。

書中主軸是他的粵語文學創作，講述3隻在山中長期冬眠的白兔，被推土機怪手劈山吵醒，看見當下變樣、荒蕪的香港，少有本地菜賣，沒多少本地工業。白兔找尋新居所時，發現住不起罕有特色住宅，例如薄扶林怡林閣，但又難接受像寵物店佈局一樣的籠屋，或每棟聚集千人的高層住宅「粟米建築」。看到從前街上霓虹黯色變成冰冷LED燈，找不到工作的3隻白兔不知如何是好。

「香港吸引人的地方是醜」

白兔在攝影照上的位置，依據Rabbit喜歡的建築細節而定。「說要讓人多點觀察香港很俗氣，我想做到的是讓大家動身出外，親眼看看自己的城市。」他最喜歡的細節，是像田灣興偉冰廠凍房上，已停產的港產香煙「良友煙」廣告被移除後的痕迹；又如嘉里（九龍灣）危險品貨倉，「灣」字頂頭冒出來的野草。還有一些恐怕無法再見的景象，如太子源源牛奶公司的招牌字，正被棚架圍封。自10年前開始記錄舊建築和廢墟的他，感嘆自己和同好在與時間競賽，倘若政府未來降低強拍門檻，城市中的舊日質感會消失得更快。

Rabbit多番強調自己眼中的香港不是個漂亮城市，亦認為對外國人而言，香港吸引人的地方是醜，和令人難以喘息（breathtaking）。「香港好擠迫，放假可能都想即刻離開。但我喜歡香港不是因為靚，而是她是一直在我身邊的city。所以我把最有生活感的當代面貌記下。」

Rabbit的快門後，是他內省的目光，「究竟我喜歡這些建築，是帶着遊客眼光，覺得景象抽離、新奇，還是真的理解且珍惜它們的存在？」在他像白兔般跳入跳出港九新界建築，尋找答案之時，他以牛頭角必達大廈的樓層標識寓意自己憧憬的香港，一個曾經兼容並包，華洋雜處的地方，「一層樓應該是中文語境中的八樓，還是英文語境中的7th floor，人們可以自己話事」。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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