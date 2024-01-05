【香港】空間的裂與縫

走進「炎脊」，異常昏暗，木卡板搭起的橋道圍住了整個空間，中間位置下陷。下陷位置中間就有一條隆起裝置，有如黑色的連綿山脈，山脊露出微微紅光，為作品《脊》。看似簡單，我一步一步走在步道，只可傾前身子、蹲下細看。藝術家提供行走的機會，單是身體經驗已經可以告訴觀眾很多信息，例如包括「脊」有着一份神聖感，不許冒犯；人們需要探頭考究，像埋在地下的歷史文物。你慢慢會發現黑布下的「脊」，好像是個蜷縮着的人。

梅愷盈決定把整個空間變成具意義的場域，與主題來得切合，有助作品發揮，感覺恰到好處。空間若用以娛樂化，多數不利凝視，例如最近在九龍灣仍有得玩的teamLab，空間讓你的注意力往外，大家可理解為「少吃多滋味」，人還是得留點時間向內看吧。事實上，富德樓中的不同藝術空間，均曾經有過這種鋪天蓋地式的展示。其中，讓人印象深刻的包括林國鑫個展「安全毯」，藝術家把牆壁塗滿了凡士林，以製造糊糊膩膩的感覺，呈現保護的矛盾狀態。另外，Jessie Tam的展覽「It Has to Be Apart \ It Has to Be Alone」在地板鋪上薄膠片，仿造復古地磚；鍾正「思想是負擔」將展場佈滿白膠袋和瓦通膠板，並變成電路板後台。這種處理均有一種包圍的感覺，年輕藝術家不約而同地如此創作，不知能否多少反映近年個體和社會的狀態。

有趣的是，在沉浸之間，梅愷盈同時製造了一份抽離感。作品有如一所聖殿，觀眾好像一同進入了一個神秘儀式。步道中還有一些有如文物的雕塑作品，零碎、無頭緒，偶爾有聲音裝置發聲，讓人好像想起什麼又忘記。藝術家採用的素材亦令人聯想更多。「脊」應該是用隔音棉製作，為何要用隔音棉？脊骨位置靠幼幼的線縫起，為何要做到如此脆弱的感覺？整體而言，這些呈現方法形成了一種無以名狀的痛感、不安感。

我想像那是藝術家的裂口，因為什麼化膿就無從得知。但當觀眾被遺留在遺址，他的感官亦得以被打開，被埋沒的記憶任其釋放。靜靜地各自考自己的古，悄聲地、密密地縫上。

作者簡介：藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人，IG@siutungcreates

文：小東

[開眼 大都會文藝誌]