明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】空間的裂與縫

【明報專訊】考古往往用盡方法，嘗試找出文物上人的痕迹。在灣仔富德樓看了梅愷盈的「炎脊」，作品把整個空間變成「考古遺址」，卻去除多餘資料及解釋，銳意把觀眾遺留在遺址，只配神話故事為引子，用空間說話。在裂縫之間，本來無以名狀的事情，卻突然有了接通的可能。

走進「炎脊」，異常昏暗，木卡板搭起的橋道圍住了整個空間，中間位置下陷。下陷位置中間就有一條隆起裝置，有如黑色的連綿山脈，山脊露出微微紅光，為作品《脊》。看似簡單，我一步一步走在步道，只可傾前身子、蹲下細看。藝術家提供行走的機會，單是身體經驗已經可以告訴觀眾很多信息，例如包括「脊」有着一份神聖感，不許冒犯；人們需要探頭考究，像埋在地下的歷史文物。你慢慢會發現黑布下的「脊」，好像是個蜷縮着的人。

梅愷盈決定把整個空間變成具意義的場域，與主題來得切合，有助作品發揮，感覺恰到好處。空間若用以娛樂化，多數不利凝視，例如最近在九龍灣仍有得玩的teamLab，空間讓你的注意力往外，大家可理解為「少吃多滋味」，人還是得留點時間向內看吧。事實上，富德樓中的不同藝術空間，均曾經有過這種鋪天蓋地式的展示。其中，讓人印象深刻的包括林國鑫個展「安全毯」，藝術家把牆壁塗滿了凡士林，以製造糊糊膩膩的感覺，呈現保護的矛盾狀態。另外，Jessie Tam的展覽「It Has to Be Apart \ It Has to Be Alone」在地板鋪上薄膠片，仿造復古地磚；鍾正「思想是負擔」將展場佈滿白膠袋和瓦通膠板，並變成電路板後台。這種處理均有一種包圍的感覺，年輕藝術家不約而同地如此創作，不知能否多少反映近年個體和社會的狀態。

有趣的是，在沉浸之間，梅愷盈同時製造了一份抽離感。作品有如一所聖殿，觀眾好像一同進入了一個神秘儀式。步道中還有一些有如文物的雕塑作品，零碎、無頭緒，偶爾有聲音裝置發聲，讓人好像想起什麼又忘記。藝術家採用的素材亦令人聯想更多。「脊」應該是用隔音棉製作，為何要用隔音棉？脊骨位置靠幼幼的線縫起，為何要做到如此脆弱的感覺？整體而言，這些呈現方法形成了一種無以名狀的痛感、不安感。

我想像那是藝術家的裂口，因為什麼化膿就無從得知。但當觀眾被遺留在遺址，他的感官亦得以被打開，被埋沒的記憶任其釋放。靜靜地各自考自己的古，悄聲地、密密地縫上。

作者簡介：藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人，IG@siutungcreates

文：小東

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕富德樓 梅愷盈 炎脊 香港 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞