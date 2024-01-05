【倫敦】小眾私人收藏博物館

雖然標題上說The Wallace Collection是一個私人收藏博物館，但是實際上，目前這座博物館的營運，以及藏品的擁有權，都在政府的手上。那麼為什麼仍然說它是私人收藏？那就要先上一下歷史課了。館藏的所有藝術品本來都是Hertford侯爵的家族藏品，它們一直傳承到第四代侯爵的私生子Richard Wallace爵士手上。而在Wallace爵士過世後，他的遺孀決定遵照丈夫遺願，在1897年把所有藏品捐贈給英國政府。然而政府不能對藏品做出任何改動，亦需要使用Hertford家族的故居Hertford House作為永久展出的地方。因此觀眾仍能在展品中感受收藏家的喜好，特別是對於17世紀荷蘭黃金時代的繪畫作品、法國的古董家具、塞弗爾瓷器，以及中世紀的防具及武器等的興趣。

一進門的感覺完全不像博物館，反而有點像去參觀貴族的莊園，畢竟Hertford House確實是侯爵的故居。博物館雖然經過改建，但是保留了原本的結構，因此和V&A博物館、大英博物館不同，每一個空間本身都有個性。就如地下的「Smoking Room」展廳，本來是給屋主和客人晚宴後吸煙、交際的空間，因此裝潢、用色偏向舒適、昏暗。而在這一區就擺放了古董家具、瓷器，以及一些需要特別保護，必須在昏暗環境下觀賞的微型肖像畫等。1樓展廳則主要擺放畫作，最大的The Great Gallery當然是以大型畫作為主，其中有Frans Hals的The Laughing Cavalier、Diego Velázquez的The Lady with a Fan等17世紀重要藝術作品。旁邊的East Gallery亦有Rembrandt為其兒子Titus所畫的肖像畫。

但是有件事一定要說，來The Wallace Collection最好改一下看見椅子就衝過去坐的習慣，因為在場大部分的椅子，其實都是展品，不能坐。我自己就有好幾次差點搞錯了……

不喜歡油畫或古董？不要緊，The Wallace Collection亦有非常全面的裝甲及武器收藏，由槍騎兵的重甲，到來自土耳其的瑪瑙劍、印度王子的短劍、各式火槍，甚至連馬用的戰甲都有。對這些都不感興趣？博物館的咖啡廳還有提供英式下午茶，而最重要的是博物館免費入場。只能說英國的博物館都絞盡腦汁，希望大眾能以不同方式感受博物館。

作者簡介：當代藝術家，現居倫敦，畢業於Central Saint Martins，個人網頁：michael-cheung.com

文：Michael Cheung

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