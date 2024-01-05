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開眼 大都會文藝誌

【紐約】塑料紮帶編織奇藝生物

【明報專訊】如果一個藝術家能找到與自己契合的材料和技法，那就太幸運了。例如草間彌生的波點和南瓜，Louise Bourgeois的金屬蜘蛛，鹽田千春的黑、紅、白紗線。就像發明出一種新的語言，具有無限的可能，做到極致，就能形成獨特而具有辨識度的風格。

最近我在紐約的一家畫廊Sapar Contemporary參觀了駐美韓國藝術家Sui Park的個人展覽。她有一套成熟的材料和造型風格。遠遠看上去，她的裝置作品像是一座色彩斑斕的海底珊瑚，或是一群粉色的游魚，又或是巨大的毛茸茸白色球狀物，形式感很美。

這些作品獨特之處在於它們都是用最普通的塑料紮帶創作。就是用來固定電線、一頭有個小孔可以穿過的尼龍繩。把這個材料用好並不容易，跟自然纖維自帶質感不同，塑料紮帶顯得廉價粗糙，顏色質感均勻度過高。但Sui Park靠造型和空間感取勝，裝置顯得乾淨、輕盈、柔軟。

展覽播放她用紮帶創作的過程短片：她首先用幾條紮帶做出幾個圈，排列在一起，然後用其他紮帶拉緊固定，一個曲面開始形成。用於固定的紮帶都向外豎立，像海膽的刺、植物的毛。她開發出這個結構之後，手上就可以創造出各種各樣的形態了。她此前的作品，既有覆蓋在巨大純色背景之上的立體畫，也有完全立體、如同彩色珊瑚般的裝置，或像是懸掛半空中的彎月或蒲公英造型。

目前，她在紐約還有另一個戶外展覽，位於曼哈頓Bella Abzug Park。在公園長椅旁邊，有一叢如同蘑菇傘的裝置作品。它們顏色鮮亮，又是塑料材質，原本並不自然，但造型圓潤、大小錯落，放在草叢中，還真的有雨後蘑菇冒出的蓬勃生命力，比起在白牆白地板的畫廊中展出更加適合。

在2021年的一次採訪中，Sui Park說自己小時候是普通小孩，喜歡玩黏土和在戶外玩耍。在韓國做了3年室內設計師後，隨丈夫來到美國，最初不知道做什麼，後來決定重回校園讀研究生。2012年左右，在學習環境設計的過程中，她發現了紮帶這種材料，有不同長度、能快速拼接，非常適合用來做建築模塊。

從她的學術訓練背景中，確實可以看出其作品的淵源。她最初在韓國梨花女子大學修讀纖維藝術，學習編籃，後來又在美國讀建築（馬里蘭藝術學院讀環境設計、羅德島設計學院讀室內建築專業），因此能做出手工造型和環境結合的作品，也是自然了。

作者簡介：織物藝術家，常駐紐約，個人網頁：www.linqiqing.com

文：林綺晴

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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