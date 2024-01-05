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Friday Planner：新年睇新劇

【明報專訊】生活節奏被打亂、遇上挫折和厄運……踏入新一年，是時候揮別去年種種不如意。但分離從來不易，說再見也得學習。今個月14至21日，城市當代舞蹈團（CCDC）於西九文化區自由空間大盒，上演實驗舞蹈劇場《Living Up/噏to Death》。劇場結合舞蹈、文字、電子音樂、裝置及錄像，與觀眾直面「死亡實驗」。體會，想像，跨越，當下或可得重生。

日常勞勞役役，內心難免空洞有時。2022年本地首演、好評如潮的舞台劇《女與兒GIRLS AND BOYS》，於本月下旬重演。劇作由「非常林奕華」與「一舊飯團」聯合製作、林珍真演繹獨腳戲，曾入圍IATC（HK）劇評人獎。故事牽涉兩性角力，也跟生兒育女有關。入場可試圖打破日復日的生活規律，思考2024年想做個怎樣的人。

戲劇除了結合舞蹈，也可糅合武術。至今巡演過百場的舞劇《詠春》，今日至周日（7日）於香港演藝學院歌劇院演出。舞蹈演員為了表演，花一年時間習武，從中萃取與舞蹈融合之動作，呈現武舞剛柔合一。演員服裝採用廣東獨有的「香雲紗」裁製，與舞者姿態及舞台燈光相互輝映，飄浮濃重嶺南文化氣息。看過演出後，或會多份衝勁，立下習武新目標。

更多新劇場本月起陸續上演，劇種變化多端，例如中英劇團的科幻劇《窮艙守護隊》，鼓勵觀眾保持初心，堅守信念；印度舞蹈劇場《蹈‧道》將舞台幻化成當代畫廊，述說古老神話；南音故事劇場《漁生請你指教》，由阮兆輝指導及演出，融合說唱與戲劇。新年新碰撞，一同期待交織新火花。

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[開眼 藝述速遞]

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