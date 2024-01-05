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JCCAC「同在」15周年 金魚浮半空尋夢

【明報專訊】每次去賽馬會創意藝術中心（JCCAC），走進電梯都會注意到林林總總的活動海報，有關陶藝、攝影、篆刻、金工、木工、版畫……藝術氣息肆意滋長。成立15周年之際，JCCAC委約駐村藝術家以各種形式創作，過百件作品遍佈藝術中心每個角落，「我在！」的呼喊聲在各樓層迴盪，召集公眾來到這個匯聚藝術文化的一席之地，發掘它們的存在。

45藝術家「我創作故我在」

前身為「石硤尾工廠大廈」的JCCAC是本地第一幢活化成藝術村的廠廈，多年來成為培育藝術家的重要藝文基地。15周年展覽以「我在！」為主題，展出45名駐村藝術家的作品，表達對「存在」的見解。相信觀眾第一時間會聯想起法國哲學家笛卡兒的舉世名言「我思故我在」。策展人梁兆基（Eric）說主題源自笛卡兒，但除此以外，更有另一層意思，「對藝術家來說，反而是『我創作故我在』更能夠表達他們的命題」。他認為創作優秀作品，表達所感所想，讓大眾欣賞，甚至流傳後世，是藝術家其一存在價值，因此透過展覽向公眾說「我在這裏，來看我的作品吧」！同時告訴公眾，藝術中心在這裏屹立15年了，內裏臥虎藏龍。

跟以往JCCAC的大型展覽一樣，除了藝廊，各層公共空間都會找到展品，類型涵蓋繪畫、裝置藝術、陶藝、新媒體藝術等。JCCAC保留了昔日四方的工廠大廈建築，走到中央庭園，抬頭會望見懸掛半空、跨越幾層的多個金魚氣球裝置，是許開嬌標誌的藝術創作符號。《【開嬌水族館 2】裝置藝術》使藝術中心頓時化身水族館，而駐村藝術家就像空中飄浮的金魚，在這個空間找尋及實現夢想。梁寶瀛橫跨3層的壁畫《向着城堡奔上》繪畫人們和動物開心地奔向堡壘。而含蓄的壁畫The Rabbit Hole繪畫兔子互相擁抱，形成一條時光隧道，帶觀眾走進讓人暫且忘記現實的夢幻仙境。藝術家不止宣告「我在」，亦在表達與大家「同在」。

房屋重構獅子山 兩毫子砌窗外景

「存在」的討論延伸至人的身分。鄭哈雷今次展出的作品裏不見樹影，而是一個個朦朧不清的身軀。畫作《選美比賽》描繪參加選美比賽的外傭，她們身穿鮮紅亮麗的禮服，但面目模糊，不見其貌，恍似非確實存在，又或只是幻想。細看畫作會找到電話卡，那是外傭抵港後的必需品，也代表着社會中流離浪蕩的人群。近年香港人也面臨身分飄盪不定的問題，韓雁婷直接道出《漂流獅子山》是一件關於移民的創作，6米長的數碼打印布本印有由無數房屋組成的獅子山。儘管人們流寓他鄉不見山，但期望能帶着對這片土地的回憶和信念在遠方重構新一座獅子山。城中變化無可避免，藝術品能記錄曾經存在的光景。梁洛熙以港幣兩毫子創作，以化學藥水將硬幣氧化及變色，砌出Studio View 1，留下工作室窗外的景色。Eric表示，藝廊展廳大部分作品已有畫廊代理，金魚缸孕育的藝術家已在藝術市場嶄露鋒芒。

JCCAC 15周年展覽2023「我在！」

日期：即日至1月14日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：JCCAC藝廊及各樓層公共空間

詳情：bitly.ws/38vCK

文：何詩韻

[開眼 藝述速遞]

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