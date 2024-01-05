以書立身 突破圖文界限 翟仕堯放懷書法 古文字拓新意趣

繼「漢字城韻——書法中的詩舞畫樂」、「字由人——漢字創意集」後，香港藝術館策劃的香港藝術史中國書法三部曲展覽來到最終章。透過走進翟仕堯的書法世界，見證書法家何以傳承傳統，並在傳統藝術上追求突破。館長俞俏說，翟仕堯是少數既會參與創作，又會出席研討會發表書論、積極教學及參與社區服務的書法家，從他身上能看到怎樣以藝修身悟道。

師承呂壽琨 愛青銅器銘文

翟仕堯創作理念師承「香港新水墨運動」先驅呂壽琨，在傳統美學的根柢下，尋找當代美學的新意趣。呂壽琨鼓勵學生臨摹傳統，學習先人傑作，同時強調要有自己的思考，結合時代需要，突破自身，創造專屬的書風或畫風。他的教學方法造就弟子「千人千面」，培育王無邪、周綠雲、靳埭強、翟仕堯等各具特色風格的香港水墨書畫家。「以書立身」展區就能看到翟仕堯立根傳統的一面。翟仕堯長期鑽研古文漢韻，對古文字的淵源、形義、結構演化等有淵博的知識基礎，並有獨特感悟。其中他特別喜歡鑄刻於青銅器的銘文，展出的《臨散盤銘》就是他臨習青銅器盤腹內底的357字銘文，銘文具圖象意趣，拙美多姿，簡率放逸。《臨散盤銘》前方中空懸掛着一幅立軸作品《篆書「穎舞」》，俞俏介紹時說，「穎」字在古文字裏並不常見，於是翟仕堯通過自己對古文字學的研究，組成作品中的「穎」字。「穎」原意為禾穗，及後引伸為筆尖的鋒毫，所以「穎舞」兩字意解筆尖的舞蹈。而甲骨文的「舞」字就似一個人兩手拿着樹枝或牛尾祭祀時跳舞的狀態，因此他在立軸作品兩側各繫上兩條絲帶，隨風飄揚，以呼應「穎舞」。翟仕堯在款識寫道：「篆文結體每多對稱，而商周人書往往不拘正反。一幅高縣，前後視之，亦不分左右，此亦我國文字寫法有趣之一面也。」觀眾從正反面皆可欣賞及理解作品。翟仕堯會配合書寫內容和意境，對展示書法的方式有另出心裁的主意。

草書「龍」碰撞彩色甲骨文

建基於對古文字學的研究基礎，翟仕堯突破圖文界限，開展了新實踐，創造出兼具圖像意趣的書法作品。「陶熔書畫」展區的點題展品《秋蘭綻蕊圖》正能體現他「寫後益思，索以求破」的理念。翟仕堯臨摹宋人的工筆花卉圖，正中央打直位置留白，恍似形成裂痕，在裂痕之上染出「破」字，顯示他嶄新的書法面貌。俞俏說，在這個展區觀眾會看到翟仕堯的作品既古典又當代，感覺新奇，因為每幅書畫都有很多變化，不是死板。她特別介紹《龍》，「它後面是草書的龍字，你會看到第一下落筆的方法比較當代，古人就會覺得是寫錯了，那一點要用中鋒……但翟仕堯就結合當代的水墨意味去寫。前面的另一個龍字，不是說他自己貪得意，畫一條彩色龍，這個其實本身是甲骨文字，他嘗試用不同顏色做出新趣味」。另外，活水、聽雨、雲海等自然萬象都是翟仕堯經常習練的題材，他巧妙地運用漢字的獨特形態，再融合創意，生動地描繪出多變的自然風景。例如《隸書「潤含春雨」》4個字的每一筆都很飽滿，就似感受到雨水降臨大地後濕潤的狀態；《聽雨》以草書書寫，但「雨」字已經不拘字形，寫出下雨時朦朧景象。

翟仕堯力求創新的同時，亦從書藝提醒自己一些人生哲理。「止於至善」、「學喫虧」、「修辭立誠」都是翟仕堯的書法內容，俞俏稱能從書法家撮取哪類型的文字，洞察其修養和思想情感。她認為翟仕堯很入世，同時不計較名利，從「安居樂業應知足，處事論人莫過頭」、「榮枯事過都成夢，憂喜心忘便是禪」這些對聯就能反映出來。在翟仕堯過世前的最後一件作品《行草詩句》（彼此蒼顏健在，百分芳酒獻壽杯）則能感受他對朋友的溫情。翟仕堯晚年回鄉，重遇幼時朋友。回港大病過後，在太太扶助下書寫此幅大字作品，筆墨依然縱逸豪放，祝願彼此安康長壽。後來託學生送回鄉下給好友，可惜朋友已經搬走，作品未能送出，輾轉地又回到香港，公眾現可在展廳觀賞，從筆墨中體會他對朋友的真摯感情和人情溫度。展覽最後以《行書「放懷」》大字作結，在翟仕堯眼中看來，當有了傳統根基，就要邁出舒適圈，做不同實驗。如果人沒有一種放懷於天地、包容萬物的胸襟，就只會困在同一個框架裏面。新年新希望，翟公的放懷精神又會否成為其中的學習目標？

放懷天地——翟仕堯書法展

日期：即日至7月3日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：香港藝術館2樓香港藝術廳

詳情：bitly.ws/38wpd

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]