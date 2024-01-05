明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

得獎之後

【明報專訊】他？他是？他是誰？

他是昨日（4日）出爐希克獎2023得主——內地藝術家王拓。獲獎錄像作品系列「東北四部曲」藉東北投影整個中國的寫照，東北長春是他的家鄉。系列4部作品分別是《煙火》（2018）、《扭曲詞場》（2019）、《通古斯》（2021）和《哭陣門》（2021），虛構劇情交錯歷史時空——自1919年五四運動烈士郭欽光、1948年國共內戰時的長春圍困戰，到2018年陝西張扣扣為母報仇殺人案，翌年張扣扣被判死刑處死，時間剛好100年，從死亡瞥見歷史輪迴。

王拓是滿族人，滿族定居東北逾千年，其薩滿信仰同樣悠久，他形容歷史重複的感覺就像「泛薩滿」。薩滿的核心是人成為靈魂的媒介，讓人和動物的靈魂進入人體，「泛薩滿」隱喻看歷史時，透過自己的眼睛進入不同時代的人和事。

2023年，王拓在刺點畫廊首辦香港個展，展出新作《第二次審問》，創作藝術家與審查員之間的故事，取材自身與審查員交往經歷。不過王拓稱創作時沒有自我設限，透過藝術上的修辭和隱喻來製造空間，當觀眾跟故事共情，就會連結現實面對的情景，變成屬於觀眾自己的敘事。但有時還是要直白討論，「可能有些問題，你選擇修辭的辦法，它其實有一種迴避或浪漫化的嫌疑」。

王拓認為獲得藝術獎是肯定他一直創作的方向，也鼓舞同類型創作的藝術家。藝術獎其中最重要的功能是為新進藝術家帶來討論，讓他們曝光，建構健康的藝術生態。然而，香港的藝術獎是否足夠？現存的藝術獎又有何不足？

■藝術家簡介

王拓在中國東北城市長春成長，先後到北京和美國波士頓修讀繪畫藝術，後轉以錄像為創作媒介，藉作品系列「東北四部曲」奪希克獎2023。2023年在刺點畫廊首辦香港個展，展出全新作品《第二次審問》。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞