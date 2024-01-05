明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

藝術怎麼辦？ 希克獎得主王拓︰獎項讓藝術家堅定走孤獨路

【明報專訊】藝術生態的根基是藝術家，長江後浪總有一日會推前浪，如何扶掖新進藝術家成長，屬藝術生態健康的關鍵。不同國家及地區亦設立藝術獎嘉許藝術家，務求讓大眾認識新進藝術家，大中華區有希克獎，昨日（4日）公布由內地藝術家王拓奪得。本報藉機專訪王拓，探索其創作歷程之餘，也從藝術家第一身角度理解藝術獎的意義。

然而綜觀香港的藝術獎是否足夠？以希克獎為例，藝術獎本身有否盲點？

此外2023年底香港的藝術獎再添新丁，浸大視覺藝術院聯同藝術團體首辦「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」，嘉許亞洲藝術學院畢業生——初出茅廬的藝術家。

【藝術怎麼辦系列之三】

國際間不乏藝術獎嘉許藝術家，像倫敦泰特現代美術館舉辦透納獎（Turner Prize）、巴黎龐比度中心舉辦馬塞爾．杜尚獎（Marcel Duchamp Prize）等。而希克獎現由M+主辦，表揚大中華區的當代藝術家，獎項前身是瑞士收藏家烏利．希克（Uli Sigg）在1998年創辦的中國當代藝術獎（CCAA）。

「希克獎2023」在2023年3月公布6名入圍藝術家，其中楊沛鏗於香港創作，得獎者王拓則駐北京，主要創作錄像作品。王拓2023年3月來港時，在刺點畫廊舉辦首個香港個展「王拓：第二次審問」，同名的錄像作品創作藝術家與審查員討論藝術的故事，取材自個人經歷。今次奪獎作品是「東北四部曲」，同樣取材自個人經歷——他就在東北城市長春成長。

得獎作糅合東北歷史反思當代

「東北四部曲」第一部拍攝的是《煙火》（2018年），受2018年初陝西漢中張扣扣殺人案啓發——張扣扣相隔22年為母報仇，謀殺殺害母親的兇手。後來社會討論張扣扣案時劍拔弩張，讓王拓感受到社會間的矛盾。2019年張扣扣被判處死刑，當時王拓在東北考察，回想100年前五四運動的烈士郭欽光，透過張和郭之死，發覺相隔100年前後的社會狀態何其相似，歷史的既視感定調「東北四部曲」。

第二部《扭曲詞場》（2019年）交代《煙火》中為母報仇的主角下場，也重構郭欽光的經歷。第三部《通古斯》（2021年）則交錯1919年五四運動和1948年長春圍困戰的時空，既有五四運動中的進步學生，也有中國軍隊的朝鮮籍逃兵，還有老書生在戰後臨終自白。第四部《哭陣門》（2021年）回到《煙火》主角報仇前的生活片段，「就更像一個循環」，王拓說。

「東北四部曲」在東北取景，不時加入東北的城市景觀。東北曾經是內地工業重地，後因1990年代國有企業改革，導致不少人失業，「很多工廠也是荒廢的狀態，然後很寒冷，總會讓人感覺生活很艱辛」。雖然王拓認為現時東北稱不上衰落，「（內地）社會在發展過程中經歷波折的狀態，它（東北）好像正是這個波折狀態的一個切片」，東北「不上不下」的狀態恰如內地許多地方的寫照。

「好創作不是在重複」

王拓兒時，家人不時說起在長春的往事，構成他最初對東北歷史的認識。然而一個地方的集體經歷留下很少紀錄和文獻，經歷過的人一個接一個年老、逝去，「以前還能口耳相傳，但現在慢慢的也都不知道，而且也沒法確認了」。《哭陣門》中有一段口述錄音，講述「我」在長春圍困戰時沿着長春的伊通河逃難，伊通河就在王拓老家樓下，只要從家裏窗戶望出去就能看到。

王拓說這種歷史重複的感覺不限於東北：「它（重複感覺）只是一種很模糊的體驗，我覺得很多人可能都有類似的體驗，當你閱讀歷史的時候，你會發現原來我們現在的狀况和歷史當中某個階段很相似，然後和很多其他階段都相似，這實際上是重複。」說是重複，也像是輪迴，生活在不同時代的人面對類似的困惑，社會一直未解決同樣問題。

他坦言在這種狀態容易陷入犬儒，但是他提到《通古斯》裏有一句台詞「不目往不面來」，意思是既不嚮往昔日的黃金時代，又不盲目憧憬明天會更好，「真正重要的問題是你在那個時代如何活下去，然後去面對那個時代的問題，如果你有困惑的話，就去試圖解答」。

憑藉「東北四部曲」獲獎，他認為獎項肯定藝術家的創作，因為「好的創作都不是在重複，他（藝術家）可能在做一些之前的人沒做過的事情。愈是在做之前的人沒做過的事情，可能你心裏愈沒底」。即使藝術家義無反顧選擇創作，過程中總會不斷自我否定，「從外界（而來）的一種肯定，可能會讓你在這條很孤獨的路上更堅定」，也鼓舞同類型創作的藝術家。

翁子健：藝術獎當然「多多益善」

亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健是希克獎2023提名人之一，他不諱言藝術獎並不能提升藝術本身，最大功能是引起討論，以及創造機會讓公共領域去支持藝術家，例如政府、企業和藝文基金會等，「如果以這個功能為出發點的話，那麼現有的藝術獎是不夠的。關於藝術的討論，以及對藝術的支持，當然是多多益善」。

浸大新設獎項 鼓勵剛畢業藝術家

2023年底香港誕生一個新藝術獎，浸大視覺藝術院聯同藝術團體art-at-all和IAE（HK）首辦「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」，嘉許亞洲藝術學院的畢業生。籌辦獎項的浸大視覺藝術院研究助理教授方敏兒表示，亞洲未有類似鼓勵剛畢業藝術家的藝術獎，而香港作為亞洲的國際藝術中心，十分適合頒發該獎；當中另有兩個香港獎表揚本地畢業生。

浸大視覺藝術院署理總監、創意藝術學院副院長（研究）李泳麒亦有份籌辦獎項，他提到獎項邀請東亞、東南亞、南亞的藝術學院參與，也期望透過獎項做到國際交流，「他（參賽者）可以對於自己領域以外，甚至乎（自己）城市、國家以外的藝術發展有多一些認識」。獎項邀請國際評審評選，當中最矚目是日本藝術家奈良美智，一等獎最後由京都市立藝術大學畢業生吉村衿菜奪得，香港藝術學院畢業生劉彥希則獲二等獎和香港獎。

藝術獎帶來的討論固然「多多益善」，但不能忽略每個藝術獎也有其盲點。翁子健說，「只要能充分理解一個藝術獎背後的人、操作方法及目的，我們便會發現，獎的風格及結果其實都是十分『合理』的」，以希克獎為例，其前身是CCAA，創辦人希克跟藝術界關係密切，所以CCAA「與藝術界的標準和頻率相同，認受度很高」。獎項後來改由M+主辦，他留意到強調「大中華」這一點，將兩岸三地藝術家放在同台競爭，令到評選更複雜；此外評選「加強了美術館的策展及館藏觀點」，與藝術界前線標準不一，導致希克獎跟CCAA有着截然不同的調性。

韓國駐地計劃 擴展藝術家視野

除了藝術獎和畫廊可以支持新進藝術家，翁子健觀察韓國過去10多年最有效的方法是駐地計劃（residency project）——不同一般駐地計劃邀請國際藝術家駐紮，而是集合一批初踏足藝術界的本地藝術家，他們在同一個地方創作，其間本地和國際藝術界人士又會到訪交流，「對擴展藝術家的視野及人際網絡，有很大幫助」。

另邊廂，他提到獨立藝術空間曾經是新進藝術家「最好的起步點」，1990年代在亞洲各地提供純粹和前衛的藝術空間，但近年隨着藝術生態演變，獨立藝術空間的角色和功能亦隨之變化，「獨立藝術空間的重要度正在減少」。

「希克獎2023」展覽

日期：即日至1月14日（周一休息）

時間：上午10:00至晚上6:00；周五上午10:00至晚上8:00

地點：西九文化區M+地下大堂展廳

網址：bit.ly/3NIxMss

「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」

得獎者作品展

日期：即日至1月14日（須預約，1月9日休息）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點：九龍觀塘道51號香港浸會大學啟德校園視覺藝術院畫廊

網址：bit.ly/4aHxvQb

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞