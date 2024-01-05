藝術怎麼辦？ 希克獎得主王拓︰獎項讓藝術家堅定走孤獨路

然而綜觀香港的藝術獎是否足夠？以希克獎為例，藝術獎本身有否盲點？

此外2023年底香港的藝術獎再添新丁，浸大視覺藝術院聯同藝術團體首辦「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」，嘉許亞洲藝術學院畢業生——初出茅廬的藝術家。

【藝術怎麼辦系列之三】

國際間不乏藝術獎嘉許藝術家，像倫敦泰特現代美術館舉辦透納獎（Turner Prize）、巴黎龐比度中心舉辦馬塞爾．杜尚獎（Marcel Duchamp Prize）等。而希克獎現由M+主辦，表揚大中華區的當代藝術家，獎項前身是瑞士收藏家烏利．希克（Uli Sigg）在1998年創辦的中國當代藝術獎（CCAA）。

「希克獎2023」在2023年3月公布6名入圍藝術家，其中楊沛鏗於香港創作，得獎者王拓則駐北京，主要創作錄像作品。王拓2023年3月來港時，在刺點畫廊舉辦首個香港個展「王拓：第二次審問」，同名的錄像作品創作藝術家與審查員討論藝術的故事，取材自個人經歷。今次奪獎作品是「東北四部曲」，同樣取材自個人經歷——他就在東北城市長春成長。

得獎作糅合東北歷史反思當代

「東北四部曲」第一部拍攝的是《煙火》（2018年），受2018年初陝西漢中張扣扣殺人案啓發——張扣扣相隔22年為母報仇，謀殺殺害母親的兇手。後來社會討論張扣扣案時劍拔弩張，讓王拓感受到社會間的矛盾。2019年張扣扣被判處死刑，當時王拓在東北考察，回想100年前五四運動的烈士郭欽光，透過張和郭之死，發覺相隔100年前後的社會狀態何其相似，歷史的既視感定調「東北四部曲」。

第二部《扭曲詞場》（2019年）交代《煙火》中為母報仇的主角下場，也重構郭欽光的經歷。第三部《通古斯》（2021年）則交錯1919年五四運動和1948年長春圍困戰的時空，既有五四運動中的進步學生，也有中國軍隊的朝鮮籍逃兵，還有老書生在戰後臨終自白。第四部《哭陣門》（2021年）回到《煙火》主角報仇前的生活片段，「就更像一個循環」，王拓說。

「東北四部曲」在東北取景，不時加入東北的城市景觀。東北曾經是內地工業重地，後因1990年代國有企業改革，導致不少人失業，「很多工廠也是荒廢的狀態，然後很寒冷，總會讓人感覺生活很艱辛」。雖然王拓認為現時東北稱不上衰落，「（內地）社會在發展過程中經歷波折的狀態，它（東北）好像正是這個波折狀態的一個切片」，東北「不上不下」的狀態恰如內地許多地方的寫照。

「好創作不是在重複」

王拓兒時，家人不時說起在長春的往事，構成他最初對東北歷史的認識。然而一個地方的集體經歷留下很少紀錄和文獻，經歷過的人一個接一個年老、逝去，「以前還能口耳相傳，但現在慢慢的也都不知道，而且也沒法確認了」。《哭陣門》中有一段口述錄音，講述「我」在長春圍困戰時沿着長春的伊通河逃難，伊通河就在王拓老家樓下，只要從家裏窗戶望出去就能看到。

王拓說這種歷史重複的感覺不限於東北：「它（重複感覺）只是一種很模糊的體驗，我覺得很多人可能都有類似的體驗，當你閱讀歷史的時候，你會發現原來我們現在的狀况和歷史當中某個階段很相似，然後和很多其他階段都相似，這實際上是重複。」說是重複，也像是輪迴，生活在不同時代的人面對類似的困惑，社會一直未解決同樣問題。

他坦言在這種狀態容易陷入犬儒，但是他提到《通古斯》裏有一句台詞「不目往不面來」，意思是既不嚮往昔日的黃金時代，又不盲目憧憬明天會更好，「真正重要的問題是你在那個時代如何活下去，然後去面對那個時代的問題，如果你有困惑的話，就去試圖解答」。

憑藉「東北四部曲」獲獎，他認為獎項肯定藝術家的創作，因為「好的創作都不是在重複，他（藝術家）可能在做一些之前的人沒做過的事情。愈是在做之前的人沒做過的事情，可能你心裏愈沒底」。即使藝術家義無反顧選擇創作，過程中總會不斷自我否定，「從外界（而來）的一種肯定，可能會讓你在這條很孤獨的路上更堅定」，也鼓舞同類型創作的藝術家。

翁子健：藝術獎當然「多多益善」

亞洲藝術文獻庫資深研究員翁子健是希克獎2023提名人之一，他不諱言藝術獎並不能提升藝術本身，最大功能是引起討論，以及創造機會讓公共領域去支持藝術家，例如政府、企業和藝文基金會等，「如果以這個功能為出發點的話，那麼現有的藝術獎是不夠的。關於藝術的討論，以及對藝術的支持，當然是多多益善」。

浸大新設獎項 鼓勵剛畢業藝術家

2023年底香港誕生一個新藝術獎，浸大視覺藝術院聯同藝術團體art-at-all和IAE（HK）首辦「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」，嘉許亞洲藝術學院的畢業生。籌辦獎項的浸大視覺藝術院研究助理教授方敏兒表示，亞洲未有類似鼓勵剛畢業藝術家的藝術獎，而香港作為亞洲的國際藝術中心，十分適合頒發該獎；當中另有兩個香港獎表揚本地畢業生。

浸大視覺藝術院署理總監、創意藝術學院副院長（研究）李泳麒亦有份籌辦獎項，他提到獎項邀請東亞、東南亞、南亞的藝術學院參與，也期望透過獎項做到國際交流，「他（參賽者）可以對於自己領域以外，甚至乎（自己）城市、國家以外的藝術發展有多一些認識」。獎項邀請國際評審評選，當中最矚目是日本藝術家奈良美智，一等獎最後由京都市立藝術大學畢業生吉村衿菜奪得，香港藝術學院畢業生劉彥希則獲二等獎和香港獎。

藝術獎帶來的討論固然「多多益善」，但不能忽略每個藝術獎也有其盲點。翁子健說，「只要能充分理解一個藝術獎背後的人、操作方法及目的，我們便會發現，獎的風格及結果其實都是十分『合理』的」，以希克獎為例，其前身是CCAA，創辦人希克跟藝術界關係密切，所以CCAA「與藝術界的標準和頻率相同，認受度很高」。獎項後來改由M+主辦，他留意到強調「大中華」這一點，將兩岸三地藝術家放在同台競爭，令到評選更複雜；此外評選「加強了美術館的策展及館藏觀點」，與藝術界前線標準不一，導致希克獎跟CCAA有着截然不同的調性。

韓國駐地計劃 擴展藝術家視野

除了藝術獎和畫廊可以支持新進藝術家，翁子健觀察韓國過去10多年最有效的方法是駐地計劃（residency project）——不同一般駐地計劃邀請國際藝術家駐紮，而是集合一批初踏足藝術界的本地藝術家，他們在同一個地方創作，其間本地和國際藝術界人士又會到訪交流，「對擴展藝術家的視野及人際網絡，有很大幫助」。

另邊廂，他提到獨立藝術空間曾經是新進藝術家「最好的起步點」，1990年代在亞洲各地提供純粹和前衛的藝術空間，但近年隨着藝術生態演變，獨立藝術空間的角色和功能亦隨之變化，「獨立藝術空間的重要度正在減少」。

「希克獎2023」展覽

日期：即日至1月14日（周一休息）

時間：上午10:00至晚上6:00；周五上午10:00至晚上8:00

地點：西九文化區M+地下大堂展廳

網址：bit.ly/3NIxMss

「藝術未來——亞洲傑出畢業生獎」

得獎者作品展

日期：即日至1月14日（須預約，1月9日休息）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點：九龍觀塘道51號香港浸會大學啟德校園視覺藝術院畫廊

網址：bit.ly/4aHxvQb

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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