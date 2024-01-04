fashion news：穿上Jean-Michel Basquiat畫作

【明報專訊】時尚品牌與藝術家作品的聯乘得以成功，往往取決於兩者是否有相近的理念；或至少有相近look and feel，才會產生真正的化學作用。紐約時尚品牌alice + olivia最近推出與已故藝術家Jean-Michel Basquiat的第二次聯乘系列。享年只有27歲的Jean-Michel Basquiat，是1980年代著名藝術家，他的作品充滿前衛和原始風格，透過大膽色彩和構圖讓他在約束與隨意、危險與幽默、城市意象與原始主義等矛盾的力量之間，取得微妙的平衡，其作品亦體現了年輕的國際都市文化的價值和追求。