fashion news：穿上Jean-Michel Basquiat畫作

【明報專訊】時尚品牌與藝術家作品的聯乘得以成功，往往取決於兩者是否有相近的理念；或至少有相近look and feel，才會產生真正的化學作用。紐約時尚品牌alice + olivia最近推出與已故藝術家Jean-Michel Basquiat的第二次聯乘系列。享年只有27歲的Jean-Michel Basquiat，是1980年代著名藝術家，他的作品充滿前衛和原始風格，透過大膽色彩和構圖讓他在約束與隨意、危險與幽默、城市意象與原始主義等矛盾的力量之間，取得微妙的平衡，其作品亦體現了年輕的國際都市文化的價值和追求。
alice + olivia的創辦人Stacey Bendet長期致力於將時尚與藝術結合。品牌選取Basquiat在2020年紐約展覽的8幅作品為靈感，推出17件單品新系列。Basquiat以獨特形式將音樂、流行文化等元素融入作品，使用豐富色彩表達自我。這與alice + olivia提倡的Encourage Self Expression理念脗合，其象徵元素亦貫穿整個系列，例如代表權力的王冠圖案，品牌以多種方式展現出He Was Crazy、Unbreakable等作品的色彩、圖案及文字於上衣、裙裝等單品；外套則重新詮釋了作品Two-Sided Coin，毛衣等單品也加入了Basquiat常用的符號。●
查詢：alice + olivia 2234 7253（ ifc店）