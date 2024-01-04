star chic：百變穿搭紅爆IG BP Lisa 高貴與狂野混合體

Lisa的全名為Lalisa Manobal，1997年於泰國出生。她的成名之路始於2010年參加YG娛樂在泰國舉辦的選拔賽，從4000個對手中脫穎而出，成為YG娛樂練習生。經過多年的嚴格訓練，與Jisoo、Jennie和Rosé一起組成BLACKPINK。於隊中擔任rapper的她，以獨特的演唱風格、充滿活力的舞台表現吸引粉絲目光。她亦於2021年推出首張個人單曲Lalisa，不但在全球各大音樂排行榜上取得優越成績，歌曲MV也打破多個紀錄，包括成為K-pop歌手在YouTube上最快達到1億觀看次數的視頻。

輕鬆駕馭Celine搖滾風格

Lisa不僅因其演藝才華而受到歌迷的認同，她的時尚穿衣風格亦引起時尚愛好者的關注，甚至被Celine看中，獲邀成為品牌全球大使。早前，在品牌於泰國舉行的活動上，Lisa穿著一件豹紋外套配搭超短的豹紋裙子（圖），內襯一件白色喱士短身上衣，並搭配一雙小腿高的Biker Boot；手拿品牌的新月形Tilly Bag和一枚金戒指，而她凌亂微曲的齊陰髮型，更成為造型的點睛之筆。事實上，早於2020年已正式成為品牌大使的Lisa，顯然對Hedi Slimane非常熟悉，熟練地展示出他筆下的野性搖滾風格。

回望2023年，Lisa其一震驚全球的舉動，相信是在9月時以嘉賓身分參演法國巴黎瘋馬騷（Crazy Horse）的演出。貴為當紅偶像的她，當然沒有如其他舞者一樣裸露上身演出。Lisa雖然與其他瘋馬女郎一樣帶上彩色假髮，但舞台造型相對保守，在其中一個熱褲造型中，特別襯上一雙Christian Louboutin新款Astroloubi運動鞋（圖），似乎要把觀眾的目光與話題轉移，為焦點的性感造型增添時尚色彩。

公主式晚禮服亮相白金漢宮

去年11月，Lisa與其他BLACKPINK成員（圖）齊齊受邀出席英國王室舉辦的白金漢宮晚宴時，Lisa則以華麗的造型亮相，身穿黎巴嫩的高訂品牌Georges Hobeika設計的一件帶有披風設計的藍色禮服。在其他隊友黑、白造型的襯托下，顯得格外奪目。事實上，Lisa無論穿上這襲「Elsa公主式」的晚禮服，還是演繹Hedi Slimane筆下搖滾風格的Celine，都能好好展示出服飾精髓。她時而高貴、時而搖滾的形象，總讓她的風格顯得與別不同。●

WHO: Lisa@BLACKPINK

WARDROBE: Celine by Hedi Slimane, Christian Louboutin, Georges Hobeika

查詢：Celine 2525 1281（置地廣場店）

Christian Louboutin 2595 9165（ifc店）

Georges Hobeika www.georgeshobeika.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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