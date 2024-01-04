beauty：從眼影、胭脂到唇色 打造Peach Fuzz柔和妝容

寧靜氣息 給人溫暖感覺

Peach Fuzz的Pantone代號為13-1023，據Pantone色彩專家兼執行總監Leatrice Eiseman描述，「Peach Fuzz喚起一種新的現代感。它是一種乾淨的色調，帶有復古氣息，既反映了過去，同時又重新詮釋出現代感覺」。有別於去年的Viva Magenta，當時整個世界在疫情過後，需要一股活力振作，因而由這種有助刺激心靈、喚醒內心深處力量的顏色跑出；而Peach Fuzz則予人一份寧靜氣息，在現時正值動盪不安的時代，人們對滋養、關懷的需求與日俱增，對於和平未來的想像也有增無減，而Peach Fuzz正好給人溫暖的感覺，傳遞出同理心的信息，Pantone便以一副大自然照片為例子（圖），帶出讓人感到寧靜且溫柔暖意的感覺。

事實上，介乎於粉紅色和橙色之間的Peach Fuzz，看起來輕盈柔和，更是一種適合用作妝容的色調。除了易於駕馭，可塑造柔和親切妝容，亦能為亞洲女性普遍偏黃的膚色改善暗沉感，同時突顯面部輪廓。Peach Fuzz亦是少數可以用於眼睛、面頰和唇部的顏色之一，色調可塑造出單色妝容，例如韓國女團Newjeans成員Haerin，就經常以Peach Fuzz妝容示人，從眼妝、胭脂、唇色都選用蜜桃色，看起來舒適自然，予人一種友善的感覺，而不失精緻氣息。

改善暗沉膚色 突顯面部輪廓

在妝容應用上，Peach Fuzz的另一優點，在於其多樣妝效特質，可呈現啞光、閃亮和玻璃質的光澤效果，能因應需要做出適合白天及夜晚不同場合的妝容，其低飽和度的妝感，讓它成為一種自然而不做作的顏色。●

查詢：Benefit Cosmetics 6111 9461（海港城店）

Chanel Beauté 2918 4391（太古廣場店）

Clé de Peau Beauté 2234 7111（ifc店）

Hermès 2525 5900（中環店)

NARS 2789 3363（海港城店）

YSL Beauté 2817 6683（K11 MUSEA店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com