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showcase：以喬治五世大街為背景 創意設計聚焦生活日常

【明報專訊】喬治五世大街（Avenue George-V）是位於巴黎第八區的一條長七百多米的街道，南起阿爾瑪廣場（place de l'Alma），北至香榭麗舍大道九十九號。這街道得以享負盛名，因為沿路上盡是豪華酒店和餐館，還有著名的瘋馬夜總會（Crazy Horse Saloon）。除此以外，喬治五世大街十至十二號是Balenciaga的發迹之地，品牌的春季24系列Capital B就以此為背景。

剪裁寬鬆 拼貼外套富層次

1937年，Balenciaga的品牌創辦人Cristóbal Balenciaga在喬治五世大道10至12號（圖），建立了他的巴黎工作室，他在這個歷史悠久的位置工作、為客戶試衣和展示全新系列，直至1968年退休為止。到2020年品牌修復該址建築，呈現原有的內部裝修。2021年，品牌藝術總監Demna在喬治五世大道10號重新開業的Salons de Couture，推出高級訂製系列，該址現時是Couture Store的所在地，除了提供創新的零售體驗，讓顧客可以在那裏找到獨一無二的獨家產品，亦成為保護品牌傳統和遺產的一個長期項目之一。

雖然喬治五世大道10至12號代表着Balenciaga傳統和高端的一面，但以此街道為拍攝發布短片背景的春季24系列，設計卻是反映生活日常和專注於實用的服飾，從而表達時裝和生活息息相關。多個造型是質地舒適的黑色連帽衣和長褲套裝，或在貼身連身衣外，加上極具創意的拼貼外套，例如將Parka中褸與格紋頸巾拼貼成的長褸、乾濕褸拼貼在牛仔褸之上，又或是連帽外套的帽子變成硬邊cap帽，再拼合格仔恤衫。剪裁是鬆身加大碼且極具垂墜感，輕易塑造豐富層次的慵懶造型。●

文：溫兆明

模特兒：Nam（Self Management Hong Kong）

化妝及髮型：Nova

editor's pick：柔軟皮革手袋 型格實用

不要以為Balenciaga藝術總監Demna的設計玩世不恭，品牌一系列的手袋深受時尚人推崇，絕對顯示Demna對市場的了解和商業頭腦。

品牌最近推出全新袋款Balenciaga Crush Tote，糅合兩個現有系列——Crush Bag和Trash Pouch的設計，以柔軟皮革製成，內籠寬敞和柔韌的結構，使其可摺疊及擴展，既實用又具質感。品牌早前邀請兩名本地歌手陳蕾和張蔓莎演繹Crush Tote，型格圖片足以說明一切。●

查詢：Balenciaga 2798 8892（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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