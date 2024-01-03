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Food & Beverage

飲食

廚房說書人：哪些料理跟拿破崙有關？

【明報專訊】近日，大導演列尼史葛所拍的歷史大片《拿破崙》上映。本欄講飲講食，讀者或會好奇，有哪些料理跟拿破崙有關呢？

最無中生有的，恐怕就是「拿破崙意粉」。朋友曾經問過我，法國人慣吃麵包，難道拿破崙例外，反而愛吃意粉？這裏我可告訴大家：錯，純屬翻譯之誤，再以訛傳訛。

所謂「拿破崙意粉」，也就是茄汁炒意粉（常加入香腸或火腿一併炒），其實是一種經日本在地化的洋食。英文叫spaghetti Napolitan，但Napolitan這個字，跟拿破崙（Napoleon）卻無關，反而與意大利南部城市拿玻里（意大利文Napoli）或譯作拿不勒斯（譯自英文Naples）有關。

拿玻里當地料理（如pizza）的最大特色，就是用上番茄。番茄原產地是美洲，在「大航海年代」和「哥倫布大交換」下傳入歐洲，最初落腳地就是拿玻里這個港口，當地亦因此「近水樓台先得月」。因此，正確翻譯應是「拿玻里意粉」，把它與拿破崙拉上關係，實在是「誤把馮京當馬涼」。

另一道以拿破崙來命名的，是法式甜點千層酥（mille-feuille），我們慣稱之為「拿破崙酥」，甚至英文也稱之為napoleon cake。但或許再次令你失望，它與這名將軍也完全無關，同樣源於Napolitan這個字，也跟前述一樣，原指拿玻里式的料理，後來卻張冠李戴。

拿破崙愛吃「馬倫哥燉雞」

至此，樣樣都跟拿破崙無關，究竟有沒有一樣食物是有關的？答案是有的！

拿破崙真正愛吃的，其實是另外一道菜，「馬倫哥燉雞」（Chicken Marengo）。我還記得孩童年代看TVB節目認識飲食，有一集介紹這道料理，主持譚炳文索性把它叫「拿破崙雞」，讓我至今仍記得。拿破崙其實對飲食並不講究，甚至可說是「四肢發達，味蕾簡單」。那麼為何他會特別喜歡吃這味雞呢？

話說1800年夏天，拿破崙揮軍意大利北部邊境的奧地利領土，其軍隊必須穿越山路崎嶇、地形險要的阿爾卑斯山，就在馬倫哥這地方遭敵軍逆襲，陷入酣戰，更一度勢危，後來才轉危為安，取得關鍵勝利。

打勝仗吃雞 取其好意頭？

當時隨軍廚師杜南（Dunand），在打勝仗後，要為他準備飯菜慶祝。但一時間，山野上難求好食材，便按急就章，臨急臨忙，找來一些野味，先是一隻野雞，三扒兩撥以軍刀斬件，用橄欖油煎，以番茄、洋葱、蒜頭、香草和拿破崙酒瓶中的白蘭地酒來調味，再伴以煎蛋和河中找來的小龍蝦，一鑊熟！最後配搭配給予士兵的碎麵包片，用來伴食。這樣一道菜，大家可能覺得「九唔搭八」，食材間並不協調，但拿破崙卻大讚好吃。

從此之後，拿破崙甚至要求每次打完仗後，都要吃這一道菜。後來就有人指出，他鍾愛這道菜，恐怕並不是因為它真的很好吃，反而只是覺得它「意頭」好，打勝仗而已。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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相關字詞﹕馬倫哥燉雞 千層酥 番茄 拿不勒斯 拿玻里 拿破崙意粉 拿破崙

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