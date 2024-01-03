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從壁畫、希臘神話到宗教儀式 來自「異世界」的古老葡萄酒

【明報專訊】假期大家是不是飲了很多葡萄酒？

葡萄酒的世界，一直區分為舊世界與新世界，但還有一些近年興起的產地很難簡單歸類新或舊，筆者姑且戲稱來自「異世界」；這些產地有個共通點是，本身可能擁有悠久的釀酒歷史，但近代才與現代的葡萄酒發展重新接軌，例如之後會說到的格魯吉亞、希臘、羅馬尼亞等。但要理解當中的分別，不如先了解一下葡萄酒的歷史。

葡萄酒是釀造酒（不計白蘭地那些蒸餾酒），最初誕生的時候相信出於大自然的偶然，意思是，葡萄本身有糖分，遇到天然酵母，便能產生發酵過程，然後製造出酒精及二氧化碳等其他物質，因此在新石器時代已經有「葡萄酒」出現，而「最古老」釀製葡萄酒便有不少版本，比較受歷史學家信納的有兩個起源：其一是公元前6000年（也就是8000多年前），在高加索地區找到一些陶甕內裏有葡萄酒的殘留物；其二則是中國河南省的賈湖，考古學家在當地發現一些陶片，殘留着釀酒痕迹，當然難以跟現代的葡萄酒相提並論，但當時古人已用稻米、蜂蜜、野葡萄、山楂等材料去釀酒。

葡萄酒數千年前在中亞、中東冒起

葡萄酒在古代中國沒有發展起來，反而於中亞、中東一帶蔚然成風；到公元前4000年，除了格魯吉亞，鄰近的亞美尼亞、伊朗及以色列等地區，都有釀酒設施，當時的人主要將一些大陶罐藏在地下來釀酒，到了今天，格魯吉亞依然可以找到這些古老的釀製技術。

葡萄酒「理所當然」地傳入了古代偉大文明埃及。在現存的壁畫上，清楚地記載了，公元前2000年的古埃及人已種植了葡萄園，有人採摘葡萄，有人用腳踩葡萄擠出汁液，然後有人拿取汁液釀酒，酒亦會存放在雙耳陶甕內陳釀；古埃及人還會使用麻布袋裝着葡萄，然後扭轉袋口來榨取葡萄汁。還有記載稱，古埃及人也釀製啤酒，當然口味上跟我們現在喝的恐怕很不同——他們的啤酒是平民喝的，葡萄酒則是奢侈品，也是宗教儀式上的祭品，因此只有權貴或宗教人士可以享用。

然後，葡萄酒「北上」到了另一古代文明希臘，首次傳到了歐洲。是的，我們現在常說葡萄酒的「舊世界」法國、意大利等，相比這裏談的歷史其實一點不「舊」，例如《荷馬史詩》提到攻陷特洛伊的英雄奧德修斯，曾被獨眼巨人困在山洞，於是他叫部下以葡萄釀酒灌醉巨人後逃脫。這些故事或許是神話，但葡萄酒在公元前1000年在古希臘已相當普及，卻是不爭事實。

古羅馬人日飲1公升葡萄酒？

戴歐尼修斯（Dionysus）是希臘神話中的酒神，傳說他教人種葡萄樹、釀葡萄酒，因此當時雅典定期會有大型慶典，以葡萄酒作祭祀。葡萄酒更會當作藥物般使用，或是加進水中幫助「消毒」。也有說法是，古希臘人喝葡萄酒要用水稀釋，否則有損健康，例如人們堅信斯巴達國王Cleomenes正因為常喝沒稀釋的葡萄酒，才患有精神病並最終自殺（他的繼任人就是電影《戰狼300》中以300士兵於溫泉關勇抗波斯大軍的列奧尼達一世）。

希臘的葡萄酒釀造法之後傳到了歐洲各地，例如現今為法國的高盧地區，大約是公元前900年的時候，當地人開始以橡木桶裝酒，因為這樣比希臘式雙耳式酒瓶更易運輸，尤其在航運上。但如果說，真正讓葡萄酒廣傳至歐洲各地並植下了根，則有兩個重大要素，其一是羅馬帝國的擴張，其二是基督宗教（泛指天主教及基督教）的傳播。

古羅馬人將葡萄酒視為生活必需品，無論是日常用膳、社交飲宴到宗教祭祀，都無酒不歡，而且由貴族到奴隸都會喝葡萄酒，其中一個原因，是他們認為葡萄酒有益健康，可以增強體魄。由於意大利盛產葡萄，加上農業及釀酒技術日益進步，因此葡萄酒變得十分便宜，也很易流通。有歷史記載指，在公元前1世紀時，一個羅馬公民或士兵每年消耗大約100加侖的葡萄酒，換算計來，相當於一天喝掉1公升。當然，我們無法得知當時葡萄酒的酒精度，但觀乎他們的飲用習慣，相信酒精度未必會像今天的葡萄酒動輒10多個巴仙那樣高，因為他們很多時會兌水，或是加入蜂蜜等調味。

教會將葡萄園分級 成布爾岡評級雛形

著名的「埃及艷后」克麗奧佩脫拉七世（Cleopatra）也很喜愛葡萄酒，甚至傳聞會用葡萄酒來浸浴，她還通過喝酒來結識凱撒大帝，然後又以喝酒來攫取馬克安東尼的歡心。故事是這樣的：她跟安東尼打賭，看誰可在一頓晚餐揮霍更多，然後便將一顆奇大的珍珠化成粉末溶在葡萄酒裏喝掉，安東尼自然只能認輸，也對這名美麗女王留下深刻印象。

羅馬帝國幅員廣闊，除了包圍着整個地中海，疆域東達土耳其全境及中東一帶，西至法國、西班牙及英國南部，因此嘗酒文化、釀造技術等亦傳遍西、南歐及北非一帶，也奠定了如今所謂「舊世界」如法國、意大利及西班牙等的葡萄酒文化底蘊。

羅馬人用十字架釘死了耶穌，但無礙基督宗教的壯大與傳播，而耶穌在「最後晚餐」向門徒分餅分酒的舉動，也確立了日後彌撒中的「聖體聖血」的儀式。所謂「聖血」就是葡萄酒了。出於實際需要，中世紀時期修道院開始自家釀製葡萄酒，教庭或修會獲得王室或貴族捐獻土地，更有自己的葡萄園，其中以本篤會（Benedictines）和熙篤會（Cistercians）最為有名。本篤會在布爾岡的Gevrey-Chambertin及Vosne-Romanée建設了葡萄園；熙篤會則活躍於金丘（Côte d'Or）一帶，他們仔細研究每寸土地的特性，對釀酒的影響，藉此將不同土地分級（Cru），這也慢慢發展成布爾岡葡萄酒當今評級機制。

到了15世紀末，哥倫布發現美洲新大陸，開啟了歐洲的殖民時代，同時也讓葡萄酒文化、種植及釀造技術向世界傳開，在之後的幾百年間，南北美洲、南非、澳洲、新西蘭等地都出產自家的葡萄酒，現在則被歸類為「新世界」。

篇幅所限，近代的葡萄酒發展不在此贅述，而說了一堆葡萄酒歷史，其實是想大家知道，除了新舊世界外，還有一些較為「冷門」葡萄酒的故事值得認識，下次有機會再跟大家分享。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕新世界 舊世界 羅馬帝國 古希臘 古羅馬 酒神 古埃及 格魯吉亞 葡萄酒

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