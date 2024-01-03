Watch News：1972年生產批次 極罕有古董表推市場

Icons系列最近推出了一款極為罕有的原版A384腕表，自出產而來未曾被佩戴，過去逾50年來一直在品牌典藏之中，保留初出廠時的面貌。作為El Primero系列中極為突出的一員，A384於1969年首度亮相，搭載全球第一款高頻自動計時機芯。此表款曾被採用為El Primero宣傳文案封面，說明此表款對品牌以至瑞士製表的重要地位。腕表採用「方桶形」精鋼表殼，刻有品牌的四角星標誌，配上運動風「熊貓」表盤、對比鮮明的計時器。這次推出市場的A384來自1972年最後期生產的批次。腕表保存完好無瑕，從未被佩戴，亦未經拋光，表殼上保留了原裝保護罩光漆。腕表附上皮革表帶、吊牌、原裝包裝盒以及用戶手冊。與所有Icons經典系列古董腕表一樣，它通過品牌修復工作室的測試，質量有保證。腕表售價為$316,700， Zenith網站獨家發售。●

網址：www.zenith-watches.com

文：張曉冬