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賞名表體驗F1驚險賽車 同場加映 小王子特別版腕表

【明報專訊】在香港也可揸F1賽車？你沒有看錯，因為IWC首次把最頂尖的專業級F1賽車模擬器帶到K11 MUSEA，雖非真正賽車，但超擬真的重力模擬和動感讓人血脈沸騰，讓大家親身體驗驚險刺激的賽車冒險，同場更加映最新推出10周年版的小王子特別版腕表！

自2013年起，IWC一直是Mercedes-AMG馬石油F1車隊的「官方工程合作伙伴」。40多年來，IWC推出了多款專業儀器腕表，不斷追求腕表性能、功能和品質的進步。為慶祝雙方多年合作，品牌將專業級F1賽車模擬器帶到K11 MUSEA，大家可登記參加「IWC計時挑戰賽」體驗排名賽事（即日至2月26日），最快圈速排行榜的紀錄保持者可獲得獎品1份。

經典馬石油綠色細節

除了體驗F1賽車，場內亦展出完整的Pilot系列、Portugieser系列和Portofino系列腕表，當中自然包括Pilot系列計時腕表41「Mercedes-AMG馬石油Formula One車隊」特別版。腕表以輕巧耐用的5級鈦金屬製作，黑色表盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌的綠色。

Mercedes-AMG馬石油F1車隊從2014年至2021年賽季共奪得8個冠軍，保持蟬聯車隊冠軍次數最多的紀錄。在頂尖賽事中，沒有其他車隊能比擬。在這些奪冠的賽季中，車隊在160場賽事中取得111場勝利、232次登上頒獎台、創造81次最快圈速，以及53次包辦冠亞軍。為慶祝這新表登場，車隊的兩輛W13賽車都會在車身印上IWC標誌。

此特別版腕表搭載品牌69385型自製機芯，附有小牛皮表帶和橡膠表帶，可透過EasX-CHANGE系統輕易快速更換。鈦金屬在所有金屬中具有最高的強度密度比，廣泛用於汽車工程，適合製造需要承受巨大壓力的汽車零件，例如引擎汽門。此外，鈦還具有高度抗腐蝕能力。經過機器加工和噴砂處理後，金屬表面會留下迷人的灰色光澤。機芯配備經典導柱輪設計，由231個零件組成，可透過藍寶石玻璃底蓋一覽無遺。雙向棘爪上鏈系統提供46小時動力儲備。

全夜光白色Black Aces

場內另一枚搶眼新表是首款採用全夜光白色表盤的Pilot腕表，靈感源自與美國海軍中隊合作項目的最新時計——Pilot自動腕表41 Black Aces特別版。全夜光白色Lumicast表盤由Super-LumiNova實心盤組成，可在黑暗中發出明亮綠色光芒，將夜間能見度推升至另一層次。腕表採用黑色氧化鋯陶瓷表殼，搭載品牌自製32100型機芯，動力儲備長達72小時。陶瓷的維氏硬度等級僅次於鑽石，具輕盈、堅硬、抗刮特性，是在噴射機駕駛艙狹小空間內使用的最佳表殼材質，而隱秘的啞黑色設計確保飛行員不會因腕表反射陽光而分心。

Black Aces特別版的靈感來自品牌為美軍第41戰鬥攻擊機中隊（VFA-41）隊員設計的飛行員腕表。這支別名Black Aces的中隊駐紮在美國加州勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore），隸屬於第9艦載機聯隊，無線電呼號（Call Sign )為Fast Eagle。腕表表盤是品牌跟Black Aces飛行員合作開發而成，製作過程複雜。首先要把高等級Super-LumiNova夜光塗料與黏合劑混合，澆注到圓形模具中，並以特別研發的固化過程硬化，令材質像陶瓷一樣耐用，再把完成的實心表盤固定到軟鐵底盤上。最後在表盤上壓印黑色時標和數字，以及像啤牌「葵扇A」的Black Aces徽章。表盤發出明亮的綠色光芒長達23小時。Super-LumiNova是一種性能類似於光蓄電池的高科技陶瓷化合物，從太陽光或人造光吸收的光能，令材質中的電子進入更高的能量狀態，並將這種能量儲存起來。當電子恢復到正常狀態時，就會以可見光的形式散發之前吸收的能量，令材質在黑暗中發光。

小王子現身行星擺陀

除了以上兩枚勁表，同場還香港獨家展出Big Pilot陀飛輪腕表43小王子特別版！《小王子》被視為法國飛行員和作家安東尼‧聖艾修伯里最知名的文學作品，至今被翻譯成超過250種語言。IWC自2013年起與作家後人合作，推出一系列致敬此動人小說和作家的Pilot腕表。這次的新作為慶祝「小王子」腕表推出10周年而設。限量300枚的43毫米大型飛行員腕表採用18K Armor Gold表殼，搭配飾以陽光放射狀飾紋的深藍色表盤。6時位置的飛行陀飛輪為主角，由品牌82905型自製自動機芯推動，動力儲備達80小時。但腕表最吸引大家的可能是表背一面，小行星形狀擺陀上現身的小王子身影！●

IWC最快圈速排名賽活動

日期：即日至2月26日

地點：尖沙嘴K11 MUSEA 2樓Gold Ball

網址：www.iwchk-racing.com/zh-HK/

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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電郵: feature@mingpao.com

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