善養救未來：讓「打罵教育」止於這一代吧！

我明白的。當孩子不受控，內心就會有衝動一巴打下去。那份衝動看似來自憤怒，其實源自無力感。打下去後，彷彿搶回主權，無力感消失了。當下孩子不再吭聲，那表面的「聽話」並不代表他真的明白自己做錯了什麼，而是只能屈服於家長權威之下的求生之道。

我真的明白。天下父母都希望把孩子教好，將來才不會行差踏錯，有機會出人頭地；打罵是因為在乎，是用心良苦，背後都帶着一份好意。

我明白，因為我就是這樣長大的。我想起童年一幕：眼前母親露出憤怒、失望的表情，拿着拖鞋打在我身上啪啪作響。我仍然記得當時的心情：「母親不要我了」、「我要挽回母親對我的愛」，於是我跪地大哭說：「我知錯了。」

兒時跪地認錯 「挽回母親的愛」

我做錯什麼事呢？我小時候常在紙張上亂畫，邊畫邊喃喃自語說故事。我樂在其中，但在母親眼中只是一堆鬼畫符。惜物的她討厭我浪費紙張，所以若發現我亂畫，多半會出動拖鞋侍候。而我明知母親討厭，明知會捱罵捱打，仍然一次又一次亂畫。我有因為母親打我而學會惜物嗎？我學會的是偷偷摸摸地畫，還有把亂畫的紙張帶到學校收起來。到頭來我好像浪費更多紙張。

多年前我曾經在心理劇中重演這一幕，我朝飾演我母親的女士破口大罵，怒火之猛烈嚇了我自己一跳。當時我只看見了自己的憤怒，卻沒有留意到潛藏在內心深處的悲傷。現在我重新寫出這段回憶，怒火已經完全消失了，但當我寫到「我要挽回母親對我的愛」，眼淚竟然忍不住奪眶而出。母親給我的明明是無條件的愛，我卻打從骨子裏覺得，我必須符合「聽話」這個條件才配得上母親的愛。我與母親之間隔了一堵名為「打罵教育」的金屬圍牆：她給我的愛我接收不到，而我內在對愛的渴求碰上冷冰冰的金屬，讓我漸漸變得麻木。

情緒是大火 火來了快跑

上一代的限制實在太多了。經過多年學習和沉澱，此時此刻我內心對父母充滿無盡感激。但我希望我的兒子有不一樣的體驗，不必兜兜轉轉才發現父母的愛。這一代父母生活不比上一代容易，很多人身心俱疲，無力花更多時間在孩子和自己身上。那份無力感會讓我們想要掌控更多，控制不了的時候操之過急，就容易出手或出口傷人。

我分享一個小方法，是看台灣薩提爾教養專家李儀婷老師的著作《一句教養》學的。口訣是「情緒是大火，火來了快跑」，在感覺到情緒快要爆發時離開現場，或是在心裏觀想自己與情緒拉開一段距離，給自己一點時間冷靜，也許那巴掌你就不用打下去，那句罵人的話就不用說出口了。我感恩身邊有很多資源，讓我努力學習陪伴、梳理和表達自己的情緒。我還做不好，但我知道透過一次次面對和調整，會愈來愈接近我心中理想的狀態。

就讓打罵教育止於我們這一代吧！孩子是世界的未來，只有帶着愛與覺知去教養下一代，世界才有可能朝美好的方向前進。願天下的家長都踏出善養的一小步，合力成就大同世界的一大步。

文：王廷怡（全職母親。每天努力進行善養實驗，從中陪伴孩子成長，同時療癒自己）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]