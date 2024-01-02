明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

感創航道：演繹角色 認識自己

【明報專訊】筆者在小學從事戲劇教育工作二十多年，常有同事向我推介「他上課時很多嘴，做戲最適合他」、「他平時表情多多，讓他加入戲劇組吧」、「他又學唱歌又學跳舞，他是屬於舞台的」、「他總是坐不定十足猴子一樣，做戲最適合不過」、「他說話了得，懂人情世故，做戲一定很棒」。然而，演戲最出色的，往往都不是以上類別學生，為什麼呢？

好演員首要有「誠意」

我接觸過大部分健談、外向或表演機會比較多的學生，他們一般很有自信，但缺乏練習耐性，只想盡快獲得注意、認同和讚賞，甚至會覺得花時間去研究一個角色是多餘的。所以，我選擇演員的首要條件是：誠意。所謂的天分，都要透過努力來彰顯。我的演員很多都是較文靜，甚至不善辭令，往往容易被忽略。

十多年前，我編導過一場演出，內容關於一個自閉症學生，常遭同學欺凌，讓一家人受到極大壓力。媽媽請求學校讓他留班，以便妹妹來年與他同級，方便照顧。飾演自閉症學生的演員，平時就是那些說話不多，容易被教師忽略的學生。但我從平日觀察到，他做事態度認真，而且觀察入微（有時多言的同學，觀察力反而很弱）。他在排練時主動蒐集很多資料，看有關自閉症人士的影片，觀察他們的表情、談吐和小動作，務求令自己演繹得神似。最後，他表現十分出色，評判甚至詢問我，他是否真的是自閉症人士呢！至於其他飾演家人、老師、同學甚至街坊的，全部都獲得演員獎項。

排戲過程中反思改善

獲獎固然好，但我覺得他們最大的收穫，是在排練過程中的自我認識和關愛反思。例如飾演大牌檔老闆和老闆娘的學生，會因為要講「鄉下話」而每日苦練，甚至用鄉下話與家人朋友交談，又要求家人一起去大牌檔用餐，觀察職員如何待人接物。飾演欺負者的學生，平日甚為頑皮，偶有違規行為，在演出中可謂「奸到出汁」，但同時他也透過演出了解被欺負者的感受，自身行為問題也逐步改善。至於全劇最複雜的角色是自閉症學生的妹妹，一方面很愛哥哥，另一方面又不想父母將自己和哥哥「綑綁」在一起，那種又愛又狠、想擺脫枷鎖的感覺極難掌握。開始時，飾演的學生未能理解，但透過排練時不斷討論、嘗試和感受，最後她能體會到角色的真善美，明白到妹妹的掙扎及父母的難處。

獲獎當然感恩，但最值得感恩的，是學生透過戲劇，對身邊的人和事多一份敏感、關懷和愛，從而令自己成為更好的自己，這也是作為戲劇教育工作者最想得到的收穫：學做戲，識做人。

文：黃永康（學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第482期]

相關字詞﹕戲劇 戲劇教育 親子筆陣 名人KOL 感創航道

上 / 下一篇新聞