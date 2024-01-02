感創航道：演繹角色 認識自己

好演員首要有「誠意」

我接觸過大部分健談、外向或表演機會比較多的學生，他們一般很有自信，但缺乏練習耐性，只想盡快獲得注意、認同和讚賞，甚至會覺得花時間去研究一個角色是多餘的。所以，我選擇演員的首要條件是：誠意。所謂的天分，都要透過努力來彰顯。我的演員很多都是較文靜，甚至不善辭令，往往容易被忽略。

十多年前，我編導過一場演出，內容關於一個自閉症學生，常遭同學欺凌，讓一家人受到極大壓力。媽媽請求學校讓他留班，以便妹妹來年與他同級，方便照顧。飾演自閉症學生的演員，平時就是那些說話不多，容易被教師忽略的學生。但我從平日觀察到，他做事態度認真，而且觀察入微（有時多言的同學，觀察力反而很弱）。他在排練時主動蒐集很多資料，看有關自閉症人士的影片，觀察他們的表情、談吐和小動作，務求令自己演繹得神似。最後，他表現十分出色，評判甚至詢問我，他是否真的是自閉症人士呢！至於其他飾演家人、老師、同學甚至街坊的，全部都獲得演員獎項。

排戲過程中反思改善

獲獎固然好，但我覺得他們最大的收穫，是在排練過程中的自我認識和關愛反思。例如飾演大牌檔老闆和老闆娘的學生，會因為要講「鄉下話」而每日苦練，甚至用鄉下話與家人朋友交談，又要求家人一起去大牌檔用餐，觀察職員如何待人接物。飾演欺負者的學生，平日甚為頑皮，偶有違規行為，在演出中可謂「奸到出汁」，但同時他也透過演出了解被欺負者的感受，自身行為問題也逐步改善。至於全劇最複雜的角色是自閉症學生的妹妹，一方面很愛哥哥，另一方面又不想父母將自己和哥哥「綑綁」在一起，那種又愛又狠、想擺脫枷鎖的感覺極難掌握。開始時，飾演的學生未能理解，但透過排練時不斷討論、嘗試和感受，最後她能體會到角色的真善美，明白到妹妹的掙扎及父母的難處。

獲獎當然感恩，但最值得感恩的，是學生透過戲劇，對身邊的人和事多一份敏感、關懷和愛，從而令自己成為更好的自己，這也是作為戲劇教育工作者最想得到的收穫：學做戲，識做人。

文：黃永康（學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]