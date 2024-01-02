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副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（四）

【明報專訊】電影《年少日記》中，已經長大了的鄭sir（盧鎮業飾）從哥哥鄭有傑（黃梓樂飾）的兒時日記中，回顧與哥哥之間的感情與生活點滴，憶起包括自己在內，全家均「從來無把哥哥當成『一家人』」；甚至在哥哥的「最後一夜」，自己也沒有好好回應哥哥的深情擁抱，後悔得悲慟不已。有說「家庭是孩子的避風港」，美國哈佛大學發展中兒童中心（Center on the Developing Child）強調是「高品質、強連結」的親子關係，可算是「避風港」的支柱，促進孩子身心及精神健康發展的關鍵。

有效溝通 合力解難

有效溝通是保持「高品質、強連結」親子關係的核心。一個開放的溝通環境，能讓一家人清晰而自由地表達意見、分享感受，而孩子不用擔心受到批評或懲罰，有助減少誤解。家長積極聆聽、理解孩子的觀點，並以尊重和理解的態度回應，建立更健康的親子關係。在《年》中，有傑關心媽媽口渴，拿好「a cup of water」（一杯水），卻給爸爸責備「唔識英文就唔好講」（準確文法為a glass of water）。在如此家庭中成長，大概只會培養出「少做少錯，唔做唔錯」的孩子，日常只會「少說為妙」，更遑論分享自己的感受。

共同參與和解難也是「高品質、強連結」親子關係的體現。家長和子女共同參與家庭活動、學校事務及其他重要事件，加深親子之間的共同正面經驗。當孩子面對困難或問題時，家長將問題視為共同的挑戰，與子女一同參與解決問題的過程，有助促進親子的關係與感情，更能增進家庭成員之間的凝聚力。如果《年》中的有傑在考試不及格後，得到家人適切的關心，通過開放對話了解其需要（跟不上艱深課程、連夜失眠等）及調節期望（不堅持即使連番留級，仍繼續留讀名校），而不是繼續加壓、「藤條燜豬肉」的話，就更能讓有傑感受到自己是這個「家」的一分子。得到家人的支持與理解，相信他能更有韌度，在困難中努力、成長。

支持關愛 給予鼓勵

支持和關愛在「高品質、強連結」親子關係中相當重要。家長積極支持孩子，讓孩子感到愛、安心和接納。同時，父母關心孩子的想法與好惡，並在需要時給予鼓勵，從而建立穩固的親子關係。可惜在《年》中，爸爸只關注表現與水平，把有傑未能完整彈奏一首樂曲歸咎於導師的能力不足，因此在沒有諮詢孩子的意願下，將與孩子有深厚師生關係的鋼琴老師Miss Chan辭退，換上嚴苛的名師，就成了把孩子壓倒的「最後一根稻草」，使孩子走上了不歸路。

新年新希望，筆者也希望在新年時為讀者帶來清新的角度，在下一篇分享5種親子語言，以加強家庭成員之間的連結。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]

相關字詞﹕兒童與家庭科學中心 香港教育大學 年少日記 名人KOL 家庭有教 張溢明 林俊彬

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