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副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

讀書時節：另類教養參考書

【明報專訊】女兒喜歡昆蟲。記得她還在讀幼稚園的時候，每次回家，經過樓下的花園，路途不過百米，但至少要走八分鐘十分鐘，原因是每走兩三步，她就得蹲下來，看看路邊的落葉和螞蟻，花叢裏的小花和蝸牛。她不忍毛蟲被路人踩扁，說要勇救毛毛蟲——見一隻捉一隻，誓要將那些誤闖行人道的毛毛蟲親手送回花叢中，希望獲救的毛毛蟲，將來長成美麗的蝴蝶。春夏之際，隨着天氣熱起來，毛毛蟲愈來愈多。於是，我們回家的路愈走愈慢……

女兒愛到大自然探昆蟲

幾年過去，女兒還是對蟲子充滿好奇。夏天的時候，我們會到山裏看看爬在樹幹的天牛和鍬形蟲；看趴在泥地上的糞金龜和大兜蟲；走近水邊不止碰到蚊子的，還常常看到蜻蜓和豆娘；翻開腐爛的樹皮還會看到八重山蠍。

四時變化，生老病死，是大自然提供的教育素材，背後的內容都講不完，滋潤了她的童年，也溫柔了她的內心。她曾經在校園梯間撿起一隻迷路的綠色金龜子，急忙間，她把水壺中的水倒掉，讓蟲子暫時容身，放學帶到山邊放了。這些類似的蟲蟲瑣事，在生活中常常發生，所以，她大概也是個「昆蟲女孩」。當友人把繪本《昆蟲女孩》介紹給我們，我和女兒閱後也覺得特別有共鳴。

《昆蟲女孩》是作者蘇菲亞的真實故事，也是她和母親瑪格麗特的共同作品。說故事以外，書末還附有一份小筆記，名為「蘇菲亞的昆蟲大百科」，可以作為孩子的科普閱讀。蘇菲亞喜歡昆蟲，視蟲子為朋友，飼養牠們，觀察牠們，她甚至作為小領袖，帶領同學一起欣賞昆蟲的美。升上小學後的蘇菲亞對昆蟲的熱愛有增無減，她穿上有昆蟲圖案的衣服回學校上課，希望把漂亮的昆蟲朋友介紹給同學們認識。蘇菲亞對蟲子的熱愛、跟同伴分享的熱情，換來的卻是同學們的杯葛和欺凌。在蘇菲亞受打擊的時候，母親為她尋找有共同興趣的伙伴，蘇菲亞發現原來有很多女生都喜歡昆蟲，她們甚至是昆蟲學家。得到了同道中人的呼應和支持，蘇菲亞終於再次擁抱自己所熱愛的，而且充滿自信。

因材施教 順着喜好發展

蘇菲亞寫下這個故事，鼓勵着那些和她一樣，執著於自己喜好的孩子。至於蘇菲亞的媽媽，也同樣給家長一個上佳的教養示範：因材施教，尊重孩子的天性，循循善誘，讓他們順着好的路徑發展。拆掉性別的框架，誰說小女孩只能喜歡公主和娃娃呢？要是女生天性好動活潑，喜歡蟲子也是很酷的啊！肯定孩子的好奇心，鼓勵孩子有追逐理想的勇氣，在關鍵的時候出手幫扶，培養小孩一步一步，活出自己。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]

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