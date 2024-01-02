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副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：室內遊戲的不同面貌

【明報專訊】小朋友的成長，所處之地離不開戶外和室內，當套用了「小朋友在哪裏成長，就應該在哪裏遊戲」的智樂概念，那麼，小朋友除了在戶外玩，也應該在室內玩。回顧我們多年來推動兒童遊戲的軌迹，當然少不了室內遊戲的蹤影。

早在1997年，智樂便於葵涌首創遊戲資源中心，可供小朋友和家長外借玩具和遊戲書籍，即場參與遊樂坊及遊戲工作坊。過程中，我們不斷嘗試變化，更務求理解公眾需要，以策動合適又合宜的室內遊戲服務。

從玩具借還 到創建自由遊戲空間

至2001年，迎來了一個大契機——我們獲委託管理及營運香港中央圖書館的玩具圖書館，一星期7日，提供館內借還玩具服務。長時間開放兼進駐市區的核心，讓我們有更多機會接觸更多受眾。植入了反思思維的智樂人又按捺不住，又在思前想後，如何推陳出新，為小朋友帶來更高質素的室內遊戲呢？

「不如自行創建一個吧！」萌生了這個大膽想法後，我們組建團隊、啟動研究、尋訪選址、外求專家、構思設計、籌集資金、跟進工程……2009年，遊戲萬象館終於隆重登場，並以遊戲盒子、空中繩網、遊戲穿梭城、遊戲發明室、玩具圖書館等好玩點子，令人耳目一新，小朋友玩得不亦樂乎，家長也讚不絕口，萬象館更成為室內版自由遊戲的示範佳作，吸引不少業界專才前來交流、觀摩和學習。

遊玩書中世界 誘發閱讀興趣

經歷了萬象館的實際運作後，令我們信心滿滿，向玩具圖書館游說。2018年第四季開始，我們以遊戲工作為基礎，作季度的環境設置，並於遊戲時段作適切回應，為小朋友和家長帶來與別不同的室內遊戲新體驗。改版的服務獲得公眾的認同，我們因而於2019年第四季更進一步，率先引入融合閱讀與遊戲的全新概念「閱．玩 愈好玩」。

當我們設置了阿拉丁市集、恐龍時代、綠野仙蹤或福爾摩斯的偵探場景，小朋友便自動自覺坐上飛氈、化身史前巨獸、變作鐵皮人或當上神探，正印證閱讀與遊戲的協同效應，前者建構遊戲的基礎，後者活現書中的見聞，繼而誘發動力和興趣來把閱讀延伸，再續更多遊戲，無限循環因而衍生。

這個符合圖書館主張，又能配合兒童為本的服務模式，深得館方、家長和小朋友的歡心；不過，我們的步伐沒有停下來，更嘗試在另一塊領土推動室內遊戲。

名為「兒童加油站」的項目由中西區民政事務處主辦，我們由2023年5月起擔任專業伙伴，肩負起將中山紀念公園體育館的遊戲室，一星期兩天來個大變身；我們的行動打破兒童遊戲室的既有面貌，為用家創造不少好玩多變的親子時刻。新年祝願，這個為時11個月的先導項目可以持續發展！

文：張詠詩（智樂兒童遊樂協會室內遊戲項目負責人）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第482期]

相關字詞﹕室內遊戲 親子筆陣 看得起遊戲 智樂兒童遊樂協會

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