A苗園圃：誰曾仿效孟母三遷？

為選校入學搬遷

孟母為孩子選擇居住環境的考慮因素是：不嘈雜，少引誘，減少分心；有正面氛圍，保持向上心。婚後跟隨丈夫寓居於新界北區靠近外母家，直至大兒子兩歲時考慮有關選校入學事宜而遷往九龍西區，那是我首次仿效孟母。孩子成長過程，香港樓價持續高企，只能租住私人屋苑。在租屋的日子，搬家原因離不開業主不續約或家居空間不足夠，後來再有對應孩子專注力不足情况的因素。

為安全感成為業主

5年前，正值大兒子升讀高小，小兒子幼稚園生涯也將結束之際，我與丈夫的關係亦因在教養兩兒上長期的不協調而出現問題。當時由大兒子的一件鹵莽事觸發，促使丈夫決定終止婚姻。這事情一旦成真或情况持續沒有好轉，我都要思考該怎樣照顧兩兒長大成人。那絕對是最艱辛的時期，他們分別需要適應小學有考試的日子及升高小後功課更多更難的狀况；那時亦是他們最容易起衝突的年紀，一個沒同理心，另一個沒耐性，只要我眼睛離開他們一分鐘，爭執，甚至打鬥隨即發生……受原生家庭影響，為尋找多些安全感，不再為居無定所擔憂，一鼓作氣之下，我成為了業主。在能力範圍以內，購下一間400多呎房子。為減少他們衝突，即使改裝後面積有如劏房，我也要將原來的兩房轉為三房。在信仰教導下，我努力地溝通協調，結果丈夫3個月內回心轉意。購下的房子「麻雀雖小，五臟俱全」，一家四口連同工人跌跌碰碰中（包括疫情）在這裏度過5年。

孩子快高長大再成租戶

大兒子不經不覺已身高6呎，狹小的「劏房」再也容不下他，睡覺時雙腳早已需伸到牀外，而當他躺在地上時，身軀體積已佔了半個客廳。難得兩年暴風期過去，眼見他今年開始注意學業，但是家中卻沒有他可以安靜溫習的角落，也想到小兒子來年升中，於是我與丈夫再一次籌劃搬家，為他們營造更好的學習環境。找租盤這回事，看中了就必須快行動。不消一星期，我們就分別找到心儀單位租住及物色到合適客戶租用物業。又花了接近3星期穿梭新舊屋之間，維修和清潔，積極執拾與搬遷。在聖誕節的前一晚終於完成任務，我們在新屋寧靜地度過平安夜。

在650多呎的新屋，空間闊落多了，我們期望三五七年內不用再搬家，孩子在此成長直至完成中學甚至大學階段。這次搬家到底能夠為孩子營造一個良好學習環境嗎？我們未知道，暫時只觀察到他們更喜歡躺在自己牀上或客廳休息，房間並沒有因為物件擺放位置多了而更整潔。可能是剛考試完畢要輕鬆一下吧，也可能是搬新屋太興奮未懂收拾吧。感到孟母三遷現代版其實有後續，要減少孩子分心和保持其向上心，不單止控制環境因素那麼簡單。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]