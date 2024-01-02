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副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

增添父能量：年度目標——成為好爸爸

【明報專訊】各位爸爸，新年快樂！很多人會在新一年度訂立不同的目標，不知道爸爸們今年的目標會是什麼呢？

筆者最近與兒子玩桌遊時，兒子抽到一張卡牌，上面寫着：「請說出3個欣賞爸爸的特質」，然後需要在5秒內說出答案，我滿心期待兒子的答案是「靚仔、有型、運動勁」，結果兒子卻說出3大——「大方、大力、大隻」，雖然答案不似預期，但我發現原來在兒子心目中，他最欣賞我的是這3個特質，於是我便下定決心，除了繼續保持「大方、大力、大隻」的優點，亦會在新一年努力建立更親密的父子關係。爸爸們，你是否都想與孩子更親近？你又知否在孩子心目中最欣賞你的是什麼嗎？筆者有以下3個行動錦囊與爸爸分享：

1. 製造專屬的父子時間

美國兩名學者設計的研究中，找來2353個成年大學生做問卷調查，了解他們的爸爸是否充滿父愛，又看看他們兒時記憶爸爸是如何投入生活上各種事務。結果顯示，爸爸若與孩子建立共同興趣、玩樂陪伴、培育情緒等方面努力付出，會令孩子最能深刻感受到父愛。因此，建議爸爸在新一年與孩子培養共同興趣，例如：運動、桌遊、砌模型等，花時間專心陪伴孩子玩樂，彼此享受專屬的父子時間。

2. 成為孩子安全感的來源

英國劍橋大學學者Michael E. Lamb歸納出爸爸8個重要的角色，其中一個是陪伴者，陪伴中着重3個元素，分別是與孩子在一起、彼此感到開心、製造深刻回憶。在最近的爸爸課程中，有一名爸爸反思自己作為陪伴者的角色時說，雖然全心全意與孩子在一起，但因着雞毛蒜皮的小事而無名火起，向孩子發怒咆哮，最後因未能夠好好管理自己的情緒，給兒子製造深刻但傷心的回憶。爸爸們，你過去一年有否類似的經歷？鼓勵爸爸在新一年努力「先處理心情，後處理事情」，好好管理自己的情緒，當憤怒時吞回第一句最具傷害的說話，離開現場冷靜過後再處理，成為孩子心目中一個值得信賴、比他強大、比他明智，可以放心倚靠的爸爸。

3. 對兒子情感需要具敏銳度

加拿大心理學家團隊發表的首個關於父職敏銳度（paternal sensitivity）的綜述研究發現，爸爸對孩子的內心具敏銳度，孩子表現出較佳的認知功能，包括語言技巧、認知能力及執行目標的能力，情緒調節能力亦會有所提升，行為問題亦較少。爸爸可以嘗試同步地注意兒子正聚精會神的事，例如：玩具、遊戲、食物，從中觀察兒子的舉措後，以言語表達兒子的內心感受，當爸爸能夠在感受上與兒子交流，理解兒子的情緒狀態，就更能提供持續和合適的反應。這種反應令兒子在爸爸身上獲得安全感，成為兒子學習調節自己情感和行為的基礎。

爸爸可以確信自己在父子關係上付出，是穩健的「長線投資」，回報就是讓孩子感到被愛。孩子長大後對於爸爸的記憶，不會只是記得珍饈百味和價值不菲的禮物，而是真真正正地銘刻在心上的父愛。爸爸們，一起向着這項目標進發！

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第482期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃格平 增添父能量

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