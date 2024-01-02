澳洲生活夢想飛：火辣辣聖誕假期

在澳洲，聖誕節走在街上看到大家都是短衫、短褲、背心的衣著，跟香港一層一層的保暖衣完全不一樣。但火辣辣的墨爾本依然是一個節日氛圍濃厚的城市，因為12月聖誕月就是悠長的澳洲暑假開始，當中有很多特色的活動和節目可參加。

看櫥窗華麗佈置 與聖誕樹打卡

聖誕燈飾：這是我最喜歡和有驚喜的，因為燈飾佈置不是在主要街道、商店、景點這麼簡單，而是遍佈在每個家庭的房屋和花園內。特別是市中心（city）以外，我們住的市郊區域（suburb），家家戶戶都動手佈置燈飾。政府更會鼓勵特定街道每一戶都設置非常矚目和大規模的燈飾佈置，這樣就可以成為遊客參觀的景點活動之一。

此外，市中心和很多小區也有各種色彩繽紛的聖誕燈飾及晚上燈光表演。例如令人眼花撩亂的聖誕河上噴泉和激光表演，配上聖誕舞曲，叫人印象深刻和驚歎不已。節日期間每晚9點開始，每15分鐘就有一場表演。另一個非常有特色的「Myer聖誕櫥窗」（Christmas Windows），是位於墨爾本市中心Bourke Street的Myer shopping mall，每年都會展示特別製作的聖誕櫥窗。我們最喜歡晚上沿着Bourke Street欣賞這些燈飾及展映，並觀看櫥窗中不同的聖誕故事。另墨爾本的主要廣場和購物中心通常會擺放巨型聖誕樹，如聯邦廣場（Federation Square）、Christmas Square和Bourke Street Mall。我們可以欣賞到華麗的燈飾和聖誕裝飾，也可以在巨型聖誕樹前拍照留念，感受節日的氛圍。

遊市集嘗美食 欣賞巡遊聽音樂

聖誕市集：聖誕購物是我家大小朋友的最愛，墨爾本舉辦多個聖誕市集，如Queen Victoria Market和Federation Square，大家可以在市集品嘗節日美食，尋找特色禮品和手工藝品，還有現場音樂和表演等。有些市集規模非常龐大，足夠我們游走半日。只是簡單用Google搜尋「Christmas Market in Melbourne」也可以找到很多實用資訊。

聖誕巡遊（Christmas parade）：墨爾本每年都會舉行聖誕巡遊活動，巡遊隊伍會穿過市中心的主要街道，有各種裝飾車輛和表演團體，今年更盛大，由Spring Street巡遊至Bourke Street Mall，是一個適合一家大小的活動，能夠欣賞到精彩表演和感受聖誕氣氛。

聖誕音樂會：墨爾本市政府每年會舉辦室內或室外聖誕音樂會，邀請音樂家和合唱團表演節日音樂。通常在市政廳、公園或廣場，提供免費入場，讓大家一同享受美妙的音樂表演。

當然，有不少朋友會選擇自駕遊，遊歷澳洲境內的不同城市，不用買機票是一個非常經濟的旅遊計劃，由墨爾本開車去悉尼、布里斯班、坎培拉、黃金海岸……玩水度假也是非常熱門。因為有兩個月的悠長假期，我們也會安排回香港和出國玩，這個已是我們一家八口的第二個火辣辣聖誕。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

http://www.facebook.com/fivekidsmama

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第482期]