親子筆陣．家教明言：談談學童情緒需要

學者們指出親子間的情緒連結對兒童的情緒調節發展具有重要影響，學者們強調父母在孩子情緒健康發展中的關鍵作用。家長如何關注及照顧孩子的情緒？我們不妨透過以下幾個方法來集思廣益：

1.建立情緒詞彙表

讓孩子表達情緒，先要讓孩子有足夠的情緒詞句。家長可與孩子一起學習並識別不同的情緒。我們一起通過閱讀故事、討論電影中的情節、使用情緒卡、命名情緒詞語等不同的方法，幫助孩子增強情緒詞彙表，幫助他們理解情緒是自然反應，可以通過言語來表達和管理。

2.「家」是抒發情緒的地方

爸媽多鼓勵孩子在家中開放地表達自己的情緒，並在家中創建一個支持的環境。家長可以定期與孩子談談心，聆聽他們的煩惱和快樂，孩子感受到被愛和關注，是讓他們知道自己的情緒被理解和重視的開始。

3.一起掌握情緒調節技巧

家長也可以與孩子一起創建「情緒工具箱」，其中包括他們可以用來平復情緒的物品，比如紓緩音樂、壓力球或舒適的氈子。家長也可與孩子一起嘗試實用的情緒調節技巧，如深呼吸練習、正念練習、情緒日記、適當的運動或音樂藝術表達，都可以幫助孩子在遇到挑戰或壓力時找到情緒紓緩的出口，慢慢掌握一套孩子專屬的處理情緒方法。

4.家長好好照顧自己情緒

我相信有快樂的教師和家長，然後就有快樂成長的孩子。在談孩子情緒的同時，其實爸媽也面對生活不同的張力，我們先好好照顧自己的情緒，也適當地表達自己的情緒和需求，孩子從你身上就能學習到管理和表達情緒的適當方法。

剛踏入2024年，期望家長和孩子建立更正向的親子關係，與孩子們擁抱幸福快樂的新一年。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]