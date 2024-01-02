好去處：瀡巨型滑梯 坐過山車騎馬仔 嘉年華30攤位 贏公仔滿載而歸

文：顏燕雯

模特兒：Leila Ho

來到友邦嘉年華，小朋友最想玩什麼？掟公仔？有！今年場內有30個挑戰大家眼界、體能、手仔技巧的攤位遊戲，獎品更包括大大小小的毛公仔，當中有人氣卡通人物米奇老鼠、Super Mario、姆明等，還有巨型唐老鴨和小白（Olaf）等你抱回家呢！

想玩遊樂設施的話，一樣有20多款選擇，膽子大的可以一試高度十足的充氣滑梯、碰碰車、飛天鞦韆；膽小的也不要緊，划船仔、騎馬仔一樣玩得開心！

世界雜技團重臨

至於闊別大家4年的世界雜技團亦再度歸來，為大小朋友帶來每天最多4場、每場65分鐘的演出，大家可以吃着爆谷、棉花糖欣賞刺激搞笑兼備的雜技、飛刀及滑稽小丑等表演。

而小朋友最愛的LEGO亦特別在場內設置「LEGO快樂能量基地」，除了多個特色打卡位，還有小遊戲讓大家免費玩，現場購買LEGO盒裝玩具更可以參與扭蛋遊戲，把特別禮物帶回家。

INFO

友邦嘉年華2023/24

日期︰即日至2024年2月25日

時間︰中午12:00至晚上10:00（非高峰日子）

上午11:00至晚上11:00（普通日子及高峰日子）

日子類別可於官站查閱

票價︰網上購票成人$140起（包括10枚代幣）、3至11歲兒童及身心障礙人士$95起（包括7枚代幣）；世界雜技團門票$150起（大小同價）

地點︰中環龍和道9號中環海濱活動空間

網址︰www.aiacarnival.com

[Happy PaMa 教得樂 第482期]