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副刊
Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

採訪手記：與同伴一起 簡單遊戲也好玩

【明報專訊】自從2023年「我校最玩得」系列推出後，我多了走入小學校園的機會，加上這個專題涉獵學校多方面，所以每次採訪都得逗留4、5個小時，甚至試過不止一次到訪同一間學校，對現今小學生上課的流程有更深入了解。有時看着小朋友上課，自己也像上了一課呢！

走入小學校園上課

這幾次採訪的學校，都不主張死讀書，學校提供非常多的活動給同學仔參加，例如今次封面故事的伊利沙伯中學舊生會小學，我和攝影師在學生午膳後到訪，那時正是他們飯後活動時間，學生可以在校園不同地方自由玩耍，包括踩高蹺，玩康樂棋、籃球機等，大家都樂在其中。而今次最意想不到的是……在空中花園坐搖椅曬曬太陽都要排隊，因為想玩的學生實在太多，每人只能在高年級服務生指示下，搖一兩分鐘，但是學生依然非常踴躍去排隊呢！

我當時心想，這樣的搖椅不就輕易在公園找到嗎？為何要花時間等候而且只能玩一兩分鐘呢？正百思不得其解，聽到校長蔣棟良說，有時小朋友參與活動，未必會計較成果，他們只是想跟同伴一起，共同建立一些經驗和興趣。這句話正好解釋了為何小朋友與同伴在一起時，即使是最簡單的遊戲都玩得開懷大笑，也明白校長說的「親身體驗」，的確比單向看書本或上網更加能夠吸引學生投入其中。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第482期]

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