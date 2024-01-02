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Happy PaMa 教得樂 第482期

Happy Pa Ma

我校最玩得：齊上齊落 各司其職 伊小欖球隊 打出團魂建自信

【明報專訊】別以為香港人對欖球興趣不大，只要看看每年香港國際七人欖球賽的盛况，就知道無論是香港人或是外國人，都對這項運動有一定的熱愛。傳統欖球（tackle rugby）球員之間有較多碰撞，而新興的非撞式欖球（touch rugby）可謂傳統欖球的「斯文版」，即使小學生也可參與，並已納入香港學界體育聯會（HKSSF）的全港小學校際比賽之中。

近年本地學界有不少出色的非撞式欖球隊伍，今期「我校最玩得」主角天水圍伊利沙伯中學舊生會小學，正是當中的得獎常客。

文︰顏燕雯

斯文版欖球 嚴禁身體碰撞

傳統欖球與非撞式欖球的最大分別是，傳統欖球的防守球員要擒抱阻止對方持球球員進攻，但非撞式欖球則規定球員之間不能有身體碰撞，防守方要以手輕碰進攻方持球者身體，並大叫「touch」來阻止對方前進。當持球球員被防守方觸碰後，要把球放回原地，並由隊友重新開波，碰到6次都未能得分後便要互換攻守。

伊利沙伯中學舊生會小學（下稱伊小）非撞式欖球隊負責老師魏征指，非撞式欖球規例比其他球賽都簡單，即使是一、二年級學生，亦可用「抱着球就往前跑」的目標來教他們如何達陣得分。當然，較專業的訓練亦包括傳球、隊員合作、戰術運用等。現時校隊成員在周一至四早上及周五放學後均設練習時間，男、女子組會分開接受不同時段訓練。除了負責老師，學校亦從外聘請中國香港欖球總會專業教練及其他私人教練，協助訓練學生。

提升紀律 培養團隊精神

看欖球賽時，運動員大多身形健碩，究竟要什麼條件才會被選中呢？魏征說：「每場比賽12分鐘，時間很短，隊員需要很高的體能去應付。也因為落場時需要整隊一同進退，絕對沒有『偷雞』的情况，讓你可一個人躲在一角休息，所以團隊精神也很重要。曾經有學生問我，是否要跑得快才能被選中？我會說這是一個團體，裏面有1、2個跑得快的隊員便足夠，其他隊員要懂得觀察自己隊友及對方隊員，做出適當配合，所以聆聽和觀察能力也很重要。」

魏征回想在2002年組隊時，很多隊員都是他親自邀請入隊；幾年發展後，開始有同學主動找他希望加入，甚至其他教師也會引薦一些在學業得不到成就感的學生，希望能在欖球運動中建立自信。校長蔣棟良表示，運動對一個小朋友的影響可以很大，「曾經有一個學生，全級考頭2、3名，但在社交上仍有很多進步空間。自從他加入學校籃球隊，短短一年間變化甚大，更懂得表達和尊重別人，相信是運動團隊讓他學會紀律及與人相處。我認為體育和音樂，都是讓小朋友發掘自己能力和增強自信的契機，所以我們除了在校隊甄選時發掘有能力的同學，有時候教師也會按學生個別情况，推薦他們加入不同團隊」。

跨科體驗課 學陶藝煮麵

今年伊小的非撞式欖球校隊有70多人，來自四至六年級，並分成6個隊伍：3個不同年齡組別的男、女生各一隊。雖然比賽時只得6人落場，但不代表後備球員沒有發揮機會，因為替換球員次數不限，既可增加各球員的落場機會，亦有助他們「回氣」。此外，非撞式欖球隊平日可在任何硬地上練習，伊小校隊會在學校的戶外籃球場訓練，但正式比賽場地為人造草地或真草地，與硬地跑步的感覺會有分別，例如在草地跑動時，沙粒有機會走進鞋子中，令學生不習慣。因此在比賽前，學校會盡量找機會帶學生到人造草地場練習。近水樓台先得月，伊小附近正正有一個香港欖球總會屬下的天秀欖球場，校隊可以借用場地訓練，成為了他們的優勢之一。

採訪當天，遇上中國香港欖球總會派出義務教練到校，在一至六年級體育課堂中教授非撞式攬球的基本技巧，為期兩周。這樣的特別設計，目的是讓全校學生也能夠於體驗中學習，這亦是伊小的教學特色。每逢周二下午，全校學生會有1小時體驗課，所有活動均是跨學科，並由學校教師親自編寫教案，主題非常豐富，包括平板電腦作曲、旱地冰球、陶藝等；生活常識更有環保DIY、煮即食麵等，非常多元化。這些活動每4堂轉換1次，讓學生在一個學年裏嘗試體驗到5種不同活動。

正向教育 做任務儲貼紙

蔣棟良認為，短短4堂雖未必能讓同學深入地學習到某些事情，例如唯一外聘教練、為3年級同學而設的游泳課，雖只學到初步技巧，但學生已能在同輩的鼓勵和帶動下一起建立一種共同興趣，所以即使遇上冷冰冰的冬天，若學生知道要上游泳課的話，也會喜孜孜的帶同裝備回校，期待到暖水池習泳。

其次，體驗式學習已成為一種趨勢。「現在小朋友要學的知識，網上資訊已多到看不完，所以我們更加不想要機械化的單向教學，希望他們可以透過親身體驗，學到更多元化的知識，而且在一般課堂中涉獵不到，例如煮麵，已包含營養知識、自理能力、烹飪技巧、團隊合作等能力。我們更採用一個獨立網上平台，學生可以利用它做課堂預習、鞏固知識、延伸學習、互評欣賞等。他們有機會表達、演繹，不再是單向地接收。」蔣棟良說。

伊小亦非常注重學生身心靈健康，它是少數設有自家廚房的小學，每天午餐的白飯和蔬菜均由學校廚房主理，並將飯商送來的餸菜加熱；逢周一、三、五，家長義工都會為學生到超市買水果。除了關心身體需要，心靈方面，學校同樣以體驗模式推行正向教育，每個學生都有一本「伊正Super Kids」計劃小冊子，並由家校共同合作，若學生在校園或家裏達到目標，便可由家長或老師分發相關貼紙一張，讓小朋友可更開心地建立正向、快樂人生。

■INFO

伊利沙伯中學舊生會小學

類別︰資助男女小學

宗教︰無

校網︰72

班數︰30

地址︰天水圍天耀邨第一期

查詢︰2448 0889

網址︰www.qesosaps.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第482期]

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