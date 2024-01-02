實踐攻略：考慮周全 step by step推行

PET-A-HOOD創辦人Joey指，公司需事先確認所租的物業是否准許毛孩進入，並與物業管理公司溝通，例如狗狗上下班要乘搭貨物升降機、狗狗的大小尺寸等，以免影響其他使用者。公司環境及周邊配套亦需考慮，如辦公室比較狹窄，可能不適合大型狗狗上班；辦公室附近是否有合適地方能帶毛孩散步，讓員工可在午休時帶狗狗外出活動或大小便。而對於住處較遠的同事，公司也可考慮提供交通津貼。

員工或對動物過敏、恐懼

此外，並非所有人都喜歡動物，因此要考慮其他同事是否有過敏或懼怕某類動物，取得共識，並制訂適當政策，如劃分工作區域、規劃寵物活動空間等。愛協高級行為支援導師梁雪萍（Lily）指，可加裝設施令同事感覺自在一點，如圍欄。不過她提醒，若有員工不同意或對動物有嚴重恐懼，就應考慮是否適合讓員工帶寵物上班。

Step 2︰助毛孩適應新環境

每隻毛孩都有獨特個性，不一定適合成為跟寵主一同上班的pet-ployees。Lily指，寵主要分清毛孩的需要和寵主的期望，「我們（寵主）需要看每隻狗狗的個性，如牠的成長經歷、學習經驗、是否喜歡見不同的人或去不同的地方。此外，就是（考慮）狗狗的年紀，較年長的可能希望多一點寧靜時間」。當然，毛孩亦要聽得懂基本指令，證明寵主能夠管理好毛孩。寵主事前要評估毛孩適應新環境的能力，例如面對陌生人或環境會否緊張和不停吠叫，能否忍受較長時間的車程等。若毛孩能適應，那可先接受簡單訓練，幫助牠應對新環境，例如漸進式帶牠上班，第一次上班時間較短，或一周只上班一天，觀察其反應；若反應正面，可再增加日子及時間。

她又建議，真正帶毛孩上班前，可找一個地方讓牠認識其他pet-ployees，「回到辦公室，不要讓牠太興奮及玩耍，先牽着牠們到處走動，聞一下氣味，認識新地方，然後回到自己的位置安頓，喝水及休息一下，才讓牠們去玩，認識其他人」。

Step 3︰準備清潔用品

作為一個負責任寵主，要先為毛孩打造一個安全的辦公室環境，先審視辦公室設備或家俬，例如將外露電線收拾妥當，其他器材及植物等有可能危害毛孩的物品要收好或移走。準備好清潔用品，當毛孩不舒服或忍不住上廁所時，可馬上處理。

帶毛孩上班，最重要是要讓牠們有安全感，寵主可帶牠們平時在家使用的物件，如牀、毛氈、玩具、喜歡的零食或正餐等。她亦提醒，千萬不要攜帶會發聲的玩具，以免滋擾其他同事。寵主亦要在辦公室裏為毛孩設置休息地方，讓牠有安全感，「例如在桌底或工作位置旁，用一些簡單設備，令牠們感到更安全，如設置門欄、牀或用毛巾圍出一個位置給狗狗，讓狗狗意識到『這是我的地方，我在這裏很安全，不用擔憂』」。

Step 4︰互相體諒避免衝突

愛協社區發展總監Jenmon指，應事前教導同事在辦公室照顧狗狗的知識，以免發生意外。

Joey指每隻寵物都有自己獨特個性和特質，同事們應事先溝通好寵物的品種、尺寸、性格，避免寵物之間發生衝突，例如今天A同事帶貓，那B同事就不要帶狗；若兩隻大狗一起「上班」，有可能打架，那就分開牠們的上班時間，以免發生不愉快事件。●

■讓寵物成為「pet-ployees」並非一步到位，各方因素都需仔細考慮，包括公司、毛孩、寵主及其他同事，應事前溝通清楚，「step by step」逐步實行。