明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
職場

FEATURE

實踐攻略：考慮周全 step by step推行

【明報專訊】Step 1︰事前溝通取共識

PET-A-HOOD創辦人Joey指，公司需事先確認所租的物業是否准許毛孩進入，並與物業管理公司溝通，例如狗狗上下班要乘搭貨物升降機、狗狗的大小尺寸等，以免影響其他使用者。公司環境及周邊配套亦需考慮，如辦公室比較狹窄，可能不適合大型狗狗上班；辦公室附近是否有合適地方能帶毛孩散步，讓員工可在午休時帶狗狗外出活動或大小便。而對於住處較遠的同事，公司也可考慮提供交通津貼。

員工或對動物過敏、恐懼

此外，並非所有人都喜歡動物，因此要考慮其他同事是否有過敏或懼怕某類動物，取得共識，並制訂適當政策，如劃分工作區域、規劃寵物活動空間等。愛協高級行為支援導師梁雪萍（Lily）指，可加裝設施令同事感覺自在一點，如圍欄。不過她提醒，若有員工不同意或對動物有嚴重恐懼，就應考慮是否適合讓員工帶寵物上班。

Step 2︰助毛孩適應新環境

每隻毛孩都有獨特個性，不一定適合成為跟寵主一同上班的pet-ployees。Lily指，寵主要分清毛孩的需要和寵主的期望，「我們（寵主）需要看每隻狗狗的個性，如牠的成長經歷、學習經驗、是否喜歡見不同的人或去不同的地方。此外，就是（考慮）狗狗的年紀，較年長的可能希望多一點寧靜時間」。當然，毛孩亦要聽得懂基本指令，證明寵主能夠管理好毛孩。寵主事前要評估毛孩適應新環境的能力，例如面對陌生人或環境會否緊張和不停吠叫，能否忍受較長時間的車程等。若毛孩能適應，那可先接受簡單訓練，幫助牠應對新環境，例如漸進式帶牠上班，第一次上班時間較短，或一周只上班一天，觀察其反應；若反應正面，可再增加日子及時間。

她又建議，真正帶毛孩上班前，可找一個地方讓牠認識其他pet-ployees，「回到辦公室，不要讓牠太興奮及玩耍，先牽着牠們到處走動，聞一下氣味，認識新地方，然後回到自己的位置安頓，喝水及休息一下，才讓牠們去玩，認識其他人」。

Step 3︰準備清潔用品

作為一個負責任寵主，要先為毛孩打造一個安全的辦公室環境，先審視辦公室設備或家俬，例如將外露電線收拾妥當，其他器材及植物等有可能危害毛孩的物品要收好或移走。準備好清潔用品，當毛孩不舒服或忍不住上廁所時，可馬上處理。

帶毛孩上班，最重要是要讓牠們有安全感，寵主可帶牠們平時在家使用的物件，如牀、毛氈、玩具、喜歡的零食或正餐等。她亦提醒，千萬不要攜帶會發聲的玩具，以免滋擾其他同事。寵主亦要在辦公室裏為毛孩設置休息地方，讓牠有安全感，「例如在桌底或工作位置旁，用一些簡單設備，令牠們感到更安全，如設置門欄、牀或用毛巾圍出一個位置給狗狗，讓狗狗意識到『這是我的地方，我在這裏很安全，不用擔憂』」。

Step 4︰互相體諒避免衝突

愛協社區發展總監Jenmon指，應事前教導同事在辦公室照顧狗狗的知識，以免發生意外。

Joey指每隻寵物都有自己獨特個性和特質，同事們應事先溝通好寵物的品種、尺寸、性格，避免寵物之間發生衝突，例如今天A同事帶貓，那B同事就不要帶狗；若兩隻大狗一起「上班」，有可能打架，那就分開牠們的上班時間，以免發生不愉快事件。●

■讓寵物成為「pet-ployees」並非一步到位，各方因素都需仔細考慮，包括公司、毛孩、寵主及其他同事，應事前溝通清楚，「step by step」逐步實行。

上 / 下一篇新聞