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個案分享：創造話題 促進團隊凝聚力

【明報專訊】在辦公室，毛孩能製造愉悅和放鬆的工作環境，令員工釋放壓力，提升心理健康之餘，也促進團隊之間的凝聚力。Whiskers N Paws及PET-A-HOOD 均已實行讓員工帶寵物上班政策，兩名創辦人更一致認同毛孩可幫助員工建立良好關係和交流，令同事間相處更融洽。

Whiskers N Paws創辦人Vada Chung向來認為小動物能讓人變得更好，亦可拉近人與人之間的關係，因此公司從2008年成立的第一天就已經很歡迎同事帶毛孩上班。她指，毛孩讓同事創造很多共同話題，增加彼此交流機會，甚至促進跨部門的關係。Vada分享，近期公司將各部門辦公室合併，毛孩剛好能打破尷尬的職場氛圍，彼此不熟悉的同事能以此打開話匣子。她續指，就算是很少接觸動物的人，亦可藉此機會了解，慢慢學習如何與毛孩相處，有同事更從原本對養寵物不感興趣，至今天已領養兩隻貓。

確保商廈允寵物入內

PET-A-HOOD作為一個剛成立兩年多的網上平台，員工人數不多，因此選擇租用共享辦公室，並於兩個月前搬進第三個辦公室，這亦是首個允許他們攜帶寵物上班的辦公大樓。創辦人李浩怡（Joey）分享，不是每幢商廈都允許寵物進入，認為商廈亦是限制推行pet-friendly辦公室的因素之一，「有些公司想實行，卻無奈大廈不允許寵物進入」。此外，由於他們租用共享辦公室工作，因此事前與其他共同使用辦公空間的公司溝通亦很重要，幸好其他公司員工都欣然接受，並表示歡迎。

Joey認為寵物能成為彼此溝通的橋樑，在共享空間，「大家雖是『鄰居』，卻不會無緣無故和其他公司的人交流，最多只會打招呼，不過當你帶着寵物，大家就有了交流機會，分享彼此故事、養寵物心得，再者更可了解大家的公司」。

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