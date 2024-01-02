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打造毛孩友善辦公室 愛寵陪返工 投入度倍增

【明報專訊】近年香港愈來愈多地方實行寵物友善（pet-friendly）政策，如寵物友善餐廳、酒店、商場……更有銀行設立寵物友善分行，讓毛孩可以陪同主人一起處理銀行事宜。人寵共融已漸漸滲透香港社區，那可否再多走一步，將寵物友善政策延伸至辦公室，讓員工攜同愛寵一起上班，讓牠們成為「pet-ployees」？

外國不少大型企業如Google、Amazon、Etsy均允許員工帶寵物上班，在Google辦公室的狗狗甚至有「Doogler」的專屬稱號。至於香港，有部分機構嘗試打造寵物友善環境的辦公室，例如寵物用品店Whiskers N Paws、寵物資訊平台PET-A-HOOD等與寵物行業相關的商營機構；而本地企業鴻福堂亦設有「人寵同樂日」，讓員工可在特別日子攜同毛孩一起上班。

早前香港愛護動物協會（下稱愛協）亦推出「帶狗狗上班」計劃，藉此鼓勵更多企業讓員工帶狗狗上班。愛協社區發展總監袁柔雅（Jenmon）表示，計劃希望配合公司文化，提供度身訂做的支援服務，包括團隊上門考察場地，提供環境改善建議或籌備指引；並在事前教育主人、其他同事於辦公室照顧狗狗等知識，以及提供狗隻行為訓練課程等。或許有老闆疑慮，這樣做會令員工無心工作嗎？

毋須心掛掛 更有歸屬感

ConnectedConsult人才方案主管Wendy Suen指出，有寵物陪伴上班，可讓員工更樂於留在公司，並更專注投入工作，「例如早上不會捨不得離家上班，下班時也不用急着回家看顧牠們」；辦公時更不需要經常心掛掛，甚至開CCTV監察家中毛孩，「當（員工）壓力減少，人變得開心時，身體的壓力荷爾蒙皮質醇會減低，快樂荷爾蒙催產素會增加」，員工上班更積極，生產力及工作效率亦會大大提高。

Jenmon補充，辦公室工作環境理想，若加上公司有寵物福利，例如寵物保險、交通津貼、寵物生病或去世可享有假期，這更會令員工感受到公司對他們及毛孩的重視，對公司歸屬感亦會增加。至於對外向、喜愛認識新環境的毛孩來說，與更多人互動，自然更開心。●

文：陳真紀

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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