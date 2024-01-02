昔日麻風病人「盼望之地」 澳門聖母村三角教堂搶鏡

由澳門市區前往九澳聖母村，一般可乘澳巴21A，20至30分鐘一班，班次較為疏落，車程約45分鐘，正因為路途較遙遠，也造就了它成為秘境。

九澳聖母村這個被遺忘的角落，源於1855年澳葡政府選擇在這個偏僻之地興建一兩間簡陋磚屋安置麻風病患。麻風是一種古老傳染病，細菌會損害人體周邊神經以至皮膚丶黏膜，甚至器官和深層組織，若沒得到適當治療，患者後期或會失明丶耳聾丶鼻樑崩塌及四肢潰爛等，外貌會有極大轉變，因而昔日被視為不治之症。隨着醫學發展，現代人已甚少患麻風。

修復活化 展覽麻風病院歷史

據澳門旅遊局網站資料顯示，九澳麻風院於1930年重建，當時政府建設了5間折衷主義建築風格的單幢平房、七苦聖母小堂及碼頭等設施。1963年慈幼會意大利神父胡子義到此地服務，跟院友商議後將麻風院改稱為「聖母村」，寓意這裏得到聖母瑪利亞的助佑，1966年再建成新的七苦聖母小堂，原小堂改成康樂室。1980年代，住在這裏的病人，有些已痊癒，有些已離世，尚餘數十人。踏入21世紀後，聖母村已無人居住，房屋亦逐漸荒廢。至2016年，澳門文化局對聖母村全面修復活化，煥然一新！2021年底隨着村內舉辦長期展覽「盼望之地——澳門痳瘋病院舍歷史檔案展」，正式全面向公眾開放，一座座葡式小屋及康樂室成為展覽場、cafe和活動場地等，亦成為疫情時澳門人的熱門旅遊景點。隨着通關，澳門復常外遊，九澳聖母村回復謐靜，不過仍有一些識途老馬前來拍照打卡。●

九澳聖母村

地址：路環九澳聖母村

展覽時間：上午10:00至晚上6:00（逢周三休館）

收費：免費

交通：在媽閣總站或新馬路乘澳巴21A至九澳油庫下車，再沿九澳聖母馬路轉入九澳聖母里，步行約7至8分鐘

●旅遊錦囊

證件：香港身分證

匯率：1澳門幣約兌0.97港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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