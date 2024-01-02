明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

昔日麻風病人「盼望之地」 澳門聖母村三角教堂搶鏡

【明報專訊】通關後的澳門，回復昔日人氣旺盛的一面，演唱會、美食綜藝活動共冶一爐，盡顯夜繽紛本色。不過，除了繁華面貌，更多人獨愛澳門恬靜宜人的一面，今次介紹的九澳聖母村，位處路環東北之端，一般遊客較少到訪，近年因為社交網絡的打卡潮，才被大家發現有一座於1966年建成的三角形教堂。順道介紹路環另一全新活化景點——荔枝碗船廠片區，再返回澳門市區新馬路，入住一間建於1937年、經翻新後充滿懷舊色彩的國際酒店。

由澳門市區前往九澳聖母村，一般可乘澳巴21A，20至30分鐘一班，班次較為疏落，車程約45分鐘，正因為路途較遙遠，也造就了它成為秘境。

九澳聖母村這個被遺忘的角落，源於1855年澳葡政府選擇在這個偏僻之地興建一兩間簡陋磚屋安置麻風病患。麻風是一種古老傳染病，細菌會損害人體周邊神經以至皮膚丶黏膜，甚至器官和深層組織，若沒得到適當治療，患者後期或會失明丶耳聾丶鼻樑崩塌及四肢潰爛等，外貌會有極大轉變，因而昔日被視為不治之症。隨着醫學發展，現代人已甚少患麻風。

修復活化 展覽麻風病院歷史

據澳門旅遊局網站資料顯示，九澳麻風院於1930年重建，當時政府建設了5間折衷主義建築風格的單幢平房、七苦聖母小堂及碼頭等設施。1963年慈幼會意大利神父胡子義到此地服務，跟院友商議後將麻風院改稱為「聖母村」，寓意這裏得到聖母瑪利亞的助佑，1966年再建成新的七苦聖母小堂，原小堂改成康樂室。1980年代，住在這裏的病人，有些已痊癒，有些已離世，尚餘數十人。踏入21世紀後，聖母村已無人居住，房屋亦逐漸荒廢。至2016年，澳門文化局對聖母村全面修復活化，煥然一新！2021年底隨着村內舉辦長期展覽「盼望之地——澳門痳瘋病院舍歷史檔案展」，正式全面向公眾開放，一座座葡式小屋及康樂室成為展覽場、cafe和活動場地等，亦成為疫情時澳門人的熱門旅遊景點。隨着通關，澳門復常外遊，九澳聖母村回復謐靜，不過仍有一些識途老馬前來拍照打卡。●

九澳聖母村

地址：路環九澳聖母村

展覽時間：上午10:00至晚上6:00（逢周三休館）

收費：免費

交通：在媽閣總站或新馬路乘澳巴21A至九澳油庫下車，再沿九澳聖母馬路轉入九澳聖母里，步行約7至8分鐘

●旅遊錦囊

證件：香港身分證

匯率：1澳門幣約兌0.97港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕國際酒店 漢記咖啡 九澳聖母村 旅遊 澳門

上 / 下一篇新聞