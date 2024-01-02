藥用價值：青皮大紅皮藥效大不同

新會新皮 茶枝柑須陳化3年以上

盧肇聯說從古時醫家藥用經驗可見，一般認為以廣陳皮品質為優，例如明代 《本草品匯精要》記有「道地廣東」，陳仁山 《藥物出產辨》亦指出「產廣東新會為最」。翻查資料顯示，根據廣東省政府頒布的「地理標誌產品——新會陳皮」規定，以新會保護範圍內培植的茶枝柑所曬乾或烘乾的果皮，並必須陳化3年以上，才能稱為新會陳皮。新會陳皮又可分為青皮、二紅皮及大紅皮，分別在於農民為控制樹上的果實數量，必須分階段疏果，因而有以上3種柑皮分別。不過，盧肇聯說當中的青皮指在農曆七至十月中旬果皮呈青色時採摘的青柑，個頭較小，皮身較薄，味苦較重，入肝、膽經，具有疏肝破氣、散結消痰的功效。大紅皮則指在農曆十二月中至冬至前採摘的成熟果實，個頭較大及皮身較厚，入脾肺經，性較緩和，能理氣健脾、燥濕化痰，常用於脾胃氣滯所致的脘腹脹滿、惡心嘔吐，濕痰、寒痰引致的咳嗽痰多等。由於藥效不同，不建議市民自行胡亂使用。●

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