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健康

養生帖：過敏咳嗽 食療調理肺脾

【明報專訊】新冠肺炎及流感後遺症中，最困擾的一個症狀就是過敏性咳嗽。患者在病後數個月都可能反覆出現咽癢咳嗽，有的每當平臥準備入睡即發作，有的咽部如有異物刺激連續咳嗽數十次也不能停止，伴有白稀痰涎或無痰。成人與兒童均可能發病，為生活和工作帶來困擾。

寒咳、痰濕過多 不宜服川貝

中醫學認為治療咳嗽須宣肺降氣化痰，用藥必須分清寒熱溫涼。如很多人喜用川貝枇杷膏或川貝燉雪梨，但須留意川貝適宜燥咳，若屬寒咳或痰濕過多則不宜；也有不少人喜用薑茶化痰，但過用則偏燥，可以加白蘿蔔、大棗同煮加強化痰作用，並平衡寒熱之性。

過敏咳嗽中咽癢一症特別與風有關，祛風是治療關鍵。故中醫在炙麻黃、紫蘇、枇杷葉、前胡等藥的基礎上，常加入地龍和蟬蛻這兩味動物藥。前者是蚯蚓乾燥的蟲體，有祛風活血通絡的作用，藥理證明能放鬆呼吸肌，對過敏性哮喘有良好的治療作用；蟬蛻是蟬褪下的外殼，其祛風作用特別適用於上焦及皮膚疾病。

日常生活中，若治療後仍有輕度過敏咳嗽者，須注重肺脾同治，可以選用以下兩條食療方每周2至3次調理善後，緩則治本。

1. 抗敏飲

材料：烏梅2枚、陳皮2克、山藥10克、黃耆6克、白朮6克、紅棗2枚、生薑1片

做法：藥材以3碗水浸泡20分鐘，大火煮沸後改小火煎煮30分鐘即可。溫服。每周3次

2. 八寶固金粥

材料：山藥10克、芡實10克、南杏10克、太子參10克、五指毛桃15克、當歸5克、甘草3克、粳米30克

做法：藥材裝入紗布包內，以4碗水浸泡20分鐘，加入粳米，大火煮沸後改小火煎煮35分鐘。溫服。每周3次

按穴熱敷提升肺氣

同時，要預防和減少過敏症狀發生，充足休息、適當運動和平和心境是非常重要，還可配合經常按摩足三里、列缺、合谷、三陰交等穴位，熱敷頸後至上背部或在穴位刮痧、按摩，均具有平衡和提升肺氣功能的效果。

文：董爽（香港大學專業進修學院註冊中醫）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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