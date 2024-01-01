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健康

跨代問題：關係模式一代傳一代

【明報專訊】「如果（原生家庭）一直有很多不處理的衝突和情緒，那可能將來結婚，在下一代又浮現類似的問題。」精神科專科醫生譚煥芝指，跨代問題不是純粹的行為複製，而是一種關係模式的問題，「我們發現一些東西是一代傳一代。眼前一些小朋友面對的問題，原來並不是這兩代的（小朋友與父母），而是父母和上一代的問題」。

愛逃避爸爸 育出愛逃避兒子

「家庭就是一個生命，一個生命會成長，也可能會生病，它的病就是裏面的人關係糾纏了，醫治這病就是要幫它鬆綁，再去看看是否有其他可能，處理需要面對的問題。」因此，當小朋友出現情緒或行為問題，家庭是一個重要影響因素。家庭治療着重在關係中尋找問題根源，然後讓父母和子女一起改變，達到治療效果。

曾有一個抑鬱男士求助，他與兩個兒子常常爭吵，關係疏離，他亦經常就家事處理與太太吵架。經了解後，發現他因父親患上癌症而憂慮，由於父母住在附近，他堅持每天下班後都先探望父母再回家，因而忽略了自己家庭，令太太常有抱怨，兩個兒子也比較親近太太；加上當事人自小就比較依賴母親，什麼事情都會找母親幫忙，每當兒子不聽教或與太太爭執時，就會叫母親過來處理，自己則「大被冚過頭」逃避。久而久之他與太太和兒子的關係比較差，因而經常不開心，覺得自己無能。而兒子也像當事人一樣，當察覺事情有什麼不妥當，也選擇逃避，什麼都不管。

譚煥芝指，回看這個家庭，兩代人都是母親與兒子比較親密，而兒子處理問題方式又像父親，猶如一面鏡子，這就是一種跨代關係模式的延續，「要處理這個家庭問題，方向是強化夫妻關係，令男士明白不能事事向媽媽求助，需要夫妻共同努力處理兩個兒子的事情」。

[健康]

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