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健康

走出創傷：覺察情緒 自我滿足依附需求

【明報專訊】怎樣走出原生家庭的創傷？臨牀心理學家梁重皿指，原生家庭的創傷內化成內在運作模式，令人產生一種自動反應，但這種反應、想法可能有問題，「如遇上不如意的人際關係，第一反應可能是：我不被愛，連父母都不愛我，這些時候需要刻意學習第二反應，用不同方式，緩解這個自動反應」。

1.寫日記、繪畫

當有壓力或受到刺激時，留意自己身心狀態，什麼事情觸發這些情緒，了解自己是否有什麼需要未被滿足。無論是寫日記、繪畫都是覺察情緒的方式。

2.充當父母角色愛自己

或許兒時被照顧、被接納、被肯定等的依附需求未被滿足；過去很多東西或許未能從父母身上得到，但是不代表現在不可以自我滿足，例如缺乏愛，可充當父母的角色愛自己。

3.多溝通解心結

當人際關係上感到不安，有時第一反應就是「是否我不被愛呢？」當留意到自己的害怕和容易受傷的一面後，同時間都要嘗試溝通，解開心結。長久以來，大家或習慣不觸碰自己的感受，但是這些時候需要學習怎樣提起勇氣，向對方表達想維持關係的信息。

4.建人際關係支援網

人際關係網絡帶來的支持很重要，讓人知道面對困難時會有人幫忙，減少不安。過去或許有很多傷害，但不代表長大後不可能建立一些好的人際關係，嘗試不再只是想着過去發生的事，而是集中現在和未來，或許就可以慢慢走出過去的陰影。

5.生活有規律

有規律的生活會令人有安全感，覺得有事情可以掌控，減低對周遭的敏感。

6.尋專業人士幫忙

不一定要到情緒出現問題才找人幫忙，有時覺得工作、人際關係上有地方卡住了，自己無法處理，都可找專業人士幫忙。

[健康]

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