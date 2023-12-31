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路邊考現：換上「文悅古典明朝體」 街名牌難認 文化氣息搭夠？

【明報專訊】12月開始，香港人看慣看熟的街名牌陸續變樣。記者考察大圍和中環後發現，往日街道上粗黑體的中、英文街名，部分已經變成有襯線的字樣。拍下街名牌，傳給新路牌字體「文悅古典明朝體」的共同創作者厲向晨後，他說「效果還好」。對於有道路設計研究團體提出新字體較原本字體難辨認，從未來過香港的厲向晨坦言：「這種字體確實不利於辨認，所以大概（在街名牌上的字體選擇）就要取決於，這些路牌是側重於功能，還是側重於裝飾了。」

【地 點】

大圍港鐵站、荃灣路德圍和中環港外線碼頭

【考 題】

街名牌換上有文化氣息的字體，有何優勢，有何弊端？

內地創作者未曾來港

根據政府今年5月向立法會遞交的討論文件，路政署將會用新的字體「文悅古典明朝體」，取代舊中文字體「全真字庫（港人版）-粗黑」，和舊英文字體Transport；為高行人流量的3個選定地點，開展「小區街景美化工作」，更換特色街名牌。這些地點分別位於中環港外線碼頭、大圍港鐵站和荃灣路德圍。文件解釋指，這些被重新設計的街名牌，能為香港街道「注入較為濃厚的文化氣息／氛圍」。

對於「文悅古典明朝體」共同創作者、文悅字庫負責人厲向晨來說，這款字體本身的確富有人文氣息。文悅字庫官網記載，這款字體取自明、清早期雕版善本。此前，厲向晨還設計過風靡香港、台灣一時的同類字體「康熙字典體」，以及「文悅古體仿宋」等基於古籍掃描的作品。

「康熙字典體」年前廣受歡迎

字體官網形容，「文悅古典明朝體」非常適合用在需要展現人文、手作和古拙感的場景；而跟「康熙字典體」比起來，「文悅古典明朝體」用更上乘的刻本製作，字型質素更高，字數更完備。然而，就這款字體是否能為香港街道注入文化氣息，厲向晨就有保留：「這個其實從我的角度很難講，因為文化氣息這回事，與當地環境有關，而香港我甚至一次都沒有去過，所以無法評論。」

他反而建議記者留意前幾年「康熙字典體」在香港的流行現象，如不少牛津大學出版社（中國）的書籍封面均使用這種字體。他沒有跟香港政府部門和在自己公司討論過，但估計現在香港街名牌之所以會選擇「文悅古典明朝體」，可能與「康熙字典體」廣受歡迎有關。翻看出版社網頁，可見後者被使用在董橋、陳冠中、孔慧怡、馬國川等作家的書籍封面上。

公共指示牌信息要易理解

記者向路政署查詢街名牌更換時程和考慮，署方回覆指新街名牌字體端正，整體風格與現有街名牌相同，可正常提供功能。目前3個指定地點的街名牌更換工程大致完成，會配合政府的改善市容工作安排下一步工作。而牛津大學出版社（中國），以及「全真字庫（港人版）-粗黑」的香港獨家總代理尖端資訊，則截稿前未回覆記者查詢。不過，記者約到《香港道路探索──路牌標誌×交通設計》的作者、道路研究社社長邱益彰（Gary），一起到大圍港鐵站外，考察新舊街名牌交替的美田路、大圍道、村南道和積運街。

雖然Gary對「文悅古典明朝體」能不能配合香港街道上常見的其他字體，如楷書書法、北魏體，以及有幾十年歷史的街道視覺文化有保留，但他不否定「文悅古典明朝體」的古風美學。「我其實很喜歡文悅古典明朝體。文化氣息就見仁見智，但它是基於古籍的字體，能夠傳承以前古典文化。我覺得不應該所有字體都用黑體和現代設計，也要有明體的文化傳承。」

正如Gary很珍惜懷舊字體，近年開展香港早年路牌字體「監獄體」的衆籌計劃，將舊字體數碼化保存，希望重現香港視覺文化記憶。可是，他認為若美觀的字體，用在不適合的地方，也不是好事。「不同字體設計時的出發點不同，文悅（古典明朝體）是為了美觀，而現在香港街名、路牌上普遍使用的中、英文字體是為了實用。問題就是，怎樣的字體才適合在街道上使用。」

「o」「a」「n」字母太相似

「好看、有文化氣息很重要，但街名牌更重要的是實用，要讓道路使用者可以清楚、快速閱讀。就像九龍皇帝的墨寶很厲害、很靚，但我們不會把它用在街名牌上。」Gary強調公共指示牌的設計標準之一，是「perceptible information」（信息容易理解）。在追求美感之前，先要易讀同容易辨別，否則用多麼昂貴的物料和精美的字體都是徒勞。

要判斷街名牌是否具有足夠功能性，Gary提出一種使用者驗收測試（User Acceptance Testing，UAT）的方法：找來不同道路使用者，在不同地區、天氣、距離和路面情况下做測試，看看測試者閱讀街名牌的時間是否需要超過1秒。反之，如果街名牌易辨性低，所需閱讀時間太久，可能會引起擠塞、不必要的誤解，甚至交通意外。

「現在貿貿然換街名牌，如果只是換向行人的那一面，我覺得OK的，可以理解是為了美學。但如果連向街道的那一面也換，就不太適合，因為這一面是給行人在遠處看，給駕駛者在行駛中看，這樣有點難辨識的字體就不太適合。」跟舊款英文字體Transport比起來，Transport的小寫字母「l」的底部尾端稍向上彎，能與大寫「I」作區分，但「文悅古典明朝體」的英文字型部分是有襯線字體，沒有採用此等設計。而且，後者的小寫字母「o」、「a」和「n」較難辨認，易被誤會為同一字母。

學者：路牌毋須exciting

Transport的共同設計師Margaret Calvert曾寫下，為英國交通系統設計該字體時，「Style never came into it（風格不是要考慮的事）」，他們反而要減少風格，快速傳遞資訊。這個設計項目的兩大考慮點，是快速駕駛時有什麼資訊是駕駛者要知道，以及駕駛者要在多遠處知道這些資訊。為完成這個項目，他們與英國Road Research Laboratory做了多次易讀測試，最終在英國廣泛使用，後來傳入香港採用至今。

Gary說，舊街名牌中文字體「全真字庫（港人版）-粗黑」沒有那麼廣為傳頌的設計軼事，但也是考慮實用下的選擇。「為何之前用全真粗黑體，我沒有找到答案，以前路牌設計以英文字體Transport行先，設定規矩，比如寬、高和字距等，再找來中文字體配合，一開始用監獄體，後來在（上世紀）90年代中開始轉用全真粗黑體。」

太美觀可致視覺喧鬧

他續指，有些人覺得「全真字庫（港人版）-粗黑」較死板，不夠美觀。但他回應道，這款字體未必很漂亮，但卻相對清晰，不會太粗或太幼，而且是黑體，容易辨識。他認為，字體受20至30年前科技所限，沒有精美設計，但已經達到基本要求。

理大設計學院副教授、傳意設計學科主任及信息設計研究室主任郭斯恒就表示，任何設計都要考慮使用的情况，而街名和路牌最重要的功能，是傳達信息。當閱讀時，字體的外型或字款是不應被記下，若果被記下或留意，該字體就是一個失敗的字款。公共信息設計應該要平穩地傳達資訊，避免為了追求美輪美奐，而呈現視覺喧鬧（visual noise）。「你不會見到英、美的路牌就覺得很exciting，因為它不是為了讓你exciting的，靚是沒有作用。」

「脷鰂埗鱲恆邨」無法顯示

除了易讀，缺字也是新路牌字體的一個問題。「文悅古典明朝體」的中文部分，是依照中國「國家標準」簡入繁出的6631個漢字。Gary說雖然它是繁體字體，但沒有包括一些常用的香港字。除了常用的「鐵」字，記者在文悅字體官網（wenyue.cn/fonts/508）測試，發現也無法顯示「脷」、「鰂」、「埗」、「鱲」、「恆」、「邨」字型。

對此，厲向晨說，當初設計時是為了內地客戶，而使用場景都在內地，所以字體主要涵蓋內地用字範圍。它的首批客戶，包括上海米芝蓮指南，被用了在印有「久等了！上海」的法式燉菜和馬卡龍宣傳品上。要解決缺字，港府或可自行造字，或可委託文悅字庫團隊增補字型。但厲向晨透露，公司目前沒有計劃增補缺少的香港、粵語用字。

倡港府爭取「港人版」

Gary認為，缺字情况不是設計師的問題，因為採用的字集本身與香港不同。他解釋，在日本、內地、台灣都有很好的字體，但不一定適用於香港語境，因為常出現缺字、寫法不一樣等情况，不一定適用於香港語境。他笑言，如果政府真的很喜歡這款字體，可以去訂造港人版「文悅古典明朝體」。而「全真字庫（港人版）-粗黑」之所以註明「港人版」，正正是因為它是為了香港使用而設計。Gary建議，其實網絡上已經有既不難看、又免費，也是開源的字體「思源黑體」，若政府有決心完整檢視、調整香港道路字體，這是一個好選擇。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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