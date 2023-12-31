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無定向學堂：乍現《梅艷芳》場景 首項腹尾不馬虎 龍飛鳳舞 木雕真功夫

【明報專訊】聽說電影《梅艷芳》場景中有對龍鳳擺設由66歲的蕭炳強師傅親手設計，適逢梅艷芳逝世20周年，特意登門一探究竟，在短短1個多小時跟蕭炳強學習神佛像和龍鳳木雕技巧，雕龍造鳳也有點像寫文章又或故事，首項腹尾都不馬虎，龍頭蛇尾的話，當然注定失敗。就在除夕這天，讓我們藉由蕭師傅的真功夫，思量這一年的種種失敗與錯誤，來年重新起步，如他做的龍鳳一樣騰雲駕霧。

龍鳳大禮堂買少見少

走上葵芳的金龍工業中心，從「合強昌記」的門牌開始掃視，門牌是用木雕成的，甫進店內，眼前便是一雙雕琢好的龍鳳，記者好奇是否借出作拍攝《梅艷芳》的那對，蕭炳強搖搖頭，說地上這對龍鳳是作商場擺設之用；至於《梅艷芳》那對龍鳳是千禧年前做落的，原本放在黃大仙鳳德邨一間酒樓，酒樓結業後他買回來，其後借出拍電影後轉手給一間連鎖咖啡店。「你無見過龍鳳大禮堂吧？」蕭炳強曾經做極唔停，更接過海外龍鳳訂單，但他說自2000年後做龍鳳的師傅幾近絕迹，「後生仔結婚見到龍鳳老土嘛，個個去晒酒店（辦婚宴），無人用（龍鳳）」，有龍鳳大禮堂的酒樓現今鮮見。

蕭炳強憶起上世紀70年代，大眾結婚講求氣派，差不多每間新開張酒樓都要有一個龍鳳大禮堂：「有若干規模可以擺20圍酒席那些（酒樓），就會擺對龍鳳，再大點的可以擺兩三對。」蕭炳強從一個木抽屜裏取出拍《梅艷芳》那對龍鳳的草圖，龍的線條乾淨利落，只有紅色墨水筆迹，絲毫看不出他曾用鉛筆起稿。他會根據酒樓禮堂大小調整龍鳳的形態，例如擺在寬闊禮堂的龍會「轉多幾個彎，又或者橫一點」。

掌握祥雲高低起伏

「神龍見首不見尾」，那條龍周圍都是雲，蕭炳強說原稿的龍尾被雲覆蓋，那是寧波師傅的做法，把龍分成3段：龍頭至前爪，前爪至後爪，後爪至龍尾，在中段即前爪至後爪處會加上雲，掌握不好雲的高低起伏和龍的彎位，雕出來的效果便不理想。後來寧波師傅退下陣線，由廣東師傅接手造龍鳳，「他們想減省工夫（簡化了加在龍身的雲），收費便宜點，拆走啲雲好做好多」。至於鳳，蕭炳強說傳統做法會在鳳翼後面再加一雙副翼，鳳有副翼在古畫中早有記載，但有師傅不會把它雕出來。他續說，在鳳身和鳳翼之間加添副翼能增強木雕的承托力，這樣在酒樓擺設也不易散掉。 即便如此，做龍鳳的工序依然繁複，龍頭、龍身、龍爪等部分要分開做好再接駁。蕭炳強說擺在地上那對龍鳳大致做好，接下來要用砂紙打磨、上灰、上油把它們「油到反光像塑膠面」，再「打漆」後才貼金箔。他說「打漆」特別要用生漆，鋪金後的龍鳳才不會「發青」。這麼多步驟，少一步也讓龍鳳黯然失色。

寧波派佛像 雕出柔軟紋路

觀賞完擺在門前的龍鳳，經過放滿木雕和機器的大廳，蕭炳強領我們進一間小工作室，先是被左側金光閃閃的釋迦牟尼佛像驚艷，蕭炳強很是喜歡地說：「那是我兒子幫寶蓮禪寺做的，他獨自做幾個月，現在鋪了金箔未乾，快完成了。」記者既出於對佛像的敬畏，也怕弄壞釋迦牟尼佛的金衣，走幾步路也躡手躡腳的。蕭炳強笑言，嚴格來說，那不是一件衫，是「先繞上去，再搭過來的一塊布」，即袈裟。佛像袈裟刻有流水線條般的摺痕，這種柔軟的紋路出自寧波派，「福建派的佛像衫紋硬好多」，這是雕刻手法的分別。

福建派不重細節

寧波派做的佛像講求美感，像是韋馱菩薩穿的盔甲，做出來的模樣是粵劇京劇的舞台服裝，蕭炳強忍不住問：「穿成這樣去打仗很狼狽，一定會死。」福建派則追求不偏不斜，不太有動感。韋馱菩薩是佛教中的護法神，單是韋馱菩薩的形態也有好幾種，常見的有雙手合十、降魔伏妖的金剛杵橫放雙臂上，又或者是單手拿着金剛杵。韋馱穿盔甲、合掌和捧着金剛杵的形象，是受唐初《道宣律師感通錄》所載南方增長天王座下韋將軍守護佛法的故事影響。形態不同之外，寧波派做的佛像是一塊一塊木拼砌而成的，佛像的底部一定是用橫紋木，佛像的手全部用榫接，從衣袖口插進去，頭部另外做完再接駁上去；福建派則是直接用一整塊木頭來雕刻，做出來的細節不夠清楚，而且很浪費木材，「我見過他們（福建師傅）用一棵直徑4呎的紅豆杉雕關公」，做一個2呎高的神像更要用4倍高的木頭。他指了指兒子做的釋迦牟尼佛像，戲稱：「咁大嘅佛像，係無可能一嚿木雕成，樹也不能這樣鋸。」

榫接出色 不用膠水黏合

寧波派做神佛像利用的榫接技巧，即榫頭、卯眼互相接合，榫頭為凸出的構件，卯眼即凹入去的構件，把榫頭插入卯眼中，連接構件便能固定。榫接工法分為平榫、燕尾榫、十字搭接榫、三缺榫等。蕭炳強做的30吋高釋迦牟尼佛，是三寶佛其中一座，用了燕尾榫來拼合木頭，榫頭如其名像燕尾，燕尾榫咬合面積較大，即使經常拉動仍可保持結構穩固。「對手都係咁榫入去，好實㗎」，他說佛像的組件不能靠膠水黏合。一般而言，神佛像用防蟲蛀和木質堅硬的樟木雕製，小型的雕像才會用上較昂貴和結實，又帶有香味的檀香木。

憑經驗靈活運用雕刻刀

把木頭榫接好後便能用電鋸做粗胚，即雕像的雛形，蕭炳強8歲入行，做了58年，神佛像的樣子早已刻在他的腦海裏，不用在木頭上另起細緻的草圖。他拿起一塊小木塊示範，「一定要順着它的（木）紋去雕」，逆向雕刻的話不但難用力，雕出來的木痕也岩岩巉巉，下刀時也要雙刀切，不像雕麻將般一刀過。木雕跟剪紙一樣也分陽刻和陰刻，通常應用於刻字上，陰刻為呈現凹下的線條和形狀，陽刻為凸起的立體線條和形狀。

正想請蕭炳強示範一下如何雕一個小型佛像，他無奈地說：「啲刀批過灰，用唔到。」原來在記者到訪前，他正修復土地公和土地婆神像。那4尊神像經歷大火後炭化，木頭收縮現裂紋，蕭炳強要混合石粉和膠水，再加上麻布，「一層一層托番上去」，正如起樓不能只落石屎，要加入鋼筋一樣，光用石粉修補，神像會散掉。那何不用石膏粉做？因為石膏很難塑形。上了石粉後，他用雕刻刀刮平表面，再慢慢刻出土地婆的手指罅。他邊說邊動手，記者怕他一不小心會弄傷，但看他雙刀齊下，專心修復神像，仍能對答如流，不禁驚歎。

工具箱裏放了好幾款大小不一的雕刻刀，雕鑿神佛像直線衫紋會用平刀，彎紋會用彎刀，斜口的刀用來雕字多，圓口的刀則用來雕彎位，按弧度和需要靈活運用，蕭炳強手執那把沒刀柄的是他自製，聲稱夠硬淨。他說不同刀的使用視乎經驗和技巧，「不像計數會有公式代入去計，沒規定哪個部分用哪款刀，如果限制自己就什麼都做不了」。

「半途出家」設計廟宇

看到「合強昌記」放滿木雕，蕭炳強不時接廟宇的造像訂單，似乎長做長有，他坦言只要還有廟，其實不太怕木雕神佛像的技藝會失傳。不過上世紀80年代，他曾停刻木雕，只是畫圖委託內地師傅雕製，因為那時內地師傅的月薪遠低於本地，「我們日薪250港元，內地就月薪500元人民幣，當時的匯率是100港元兌129元人民幣」，蕭炳強從那時開始設計廟宇的工作。不論是雕神佛像，還是龍鳳，再到畫廟宇建築設計圖和修復神像，他笑稱自己未有系統地學習，「唔使學㗎，做做吓就識」，彷彿他的技藝是渾然天成。「我爸爸識做好少嘢，佛像唔識做，龍鳳又唔識做。」蕭炳強的父親雖是木匠，時常幫水上人雕「家神」，但他的雕刻手法主要是從其他師傅偷師習成，難怪寧波派、福建派、廣東派的技法他都熟悉，算是集百家之長。

靜下來才聽到蕭炳強一直在用YouTube播放美國老鷹樂隊的Hotel California，得知他愛聽英文歌，而非廣東歌。原以為他是梅艷芳的粉絲，故答應借出龍鳳作同名電影的拍攝之用。在機緣巧合下，他曾經聽過梅艷芳及其胞姊梅愛芳的現場演唱，「那時她（梅艷芳）年紀尚小，我也只認得她媽媽」。這堂始於梅艷芳的木雕課，亦以梅艷芳作結。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 鄧家烜

{美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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