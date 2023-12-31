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{撐港足達人}吳家祺、一毫子 賀殺入亞洲盃決賽周 兩鐵粉出書為港足打氣

【明報專訊】事隔逾半世紀，香港足球代表隊再次踢入亞洲盃決賽周，1月中將於卡塔爾亮相。趁亞洲盃前夕，兩個港足球迷——廣告創作人一毫子與體育記者吳家祺自資出版《We Have a Dream 我們的港隊》一書，訪問從上世紀70年代至近代15位香港足球員，從眾人記憶拼湊出港足故事。他倆並不是盲粉，更絕非勝利球迷，夢想未成真之際，仍要專心致志撐港足。

構思訪問名單憶經典

吳家祺早有寫書念頭，去年港隊歷史性取得亞洲盃決賽周席位，驅使他付諸實行。他本身是記者，工作正是以文字和照片記錄港足大小事，不過出書的效果有些不同，「始終我覺得書可以比報紙、電視、互聯網的報道保留得更久」。他找來一毫子合作，一同篩選有意訪問的球員清單，邀請他們回憶經典賽事，包括1977年世界盃外圍賽新加坡之役、1985年世界盃外圍賽五一九之役等。

出書不止是緬懷舊日美好，一毫子和吳家祺還希望為現役球員打打氣。從球員的訪問，吳家祺深深感受到港足頑強的生命力，不論是球隊缺少金主致解散，抑或疫情3年無波踢，環境怎變遷依然踢出好成績。港隊早前啟程往阿聯酋備戰亞洲盃決賽周，吳送行時也向個別球員送上新書作鼓勵，「無論十幾歲、廿幾歲也好，選擇得入行做職業足球員，有心踢的話，希望踢到一個頂尖的水平，在香港隊做啲成績畀人睇」。

吳家祺負責撰寫球員故事，書中其他設計元素則見一毫子的心思。開首數頁為本地漫畫家Man僧親筆插畫，數算港隊傳奇賽事之餘，以香港球迷的世界盃夢作結。每個受訪球員則獲贈八字真言，概括足球生涯與獨門絕技，單獨登場的版面更酷似漫畫內頁。球員也很滿意設計，一毫子自豪地說：「陳肇鈞那天新書發布會同我講：『如果大埔（球隊）拿了今年其中一個（獎）盃仔，可否幫我們設計張海報？』」一毫子打趣回道：「你攞冠軍先啦，你攞就做喇！」球迷用心應援，球員也感受得到，「他們都很開心，亦是我們做到的事」。

網上搜羅球衣「文物」

書中受訪球員擺出型格姿勢，拿着各個年代的港隊球衣拍照。這些球衣為一毫子的收藏品，訪問時帶了兩件向記者展示，標籤明確寫着「Made in Hong Kong」（香港製造）。疫情期間他困在家中，隨手在Google搜尋舊球衣，無意中發現一個印尼網民持有一件很特別的港隊球衣。他以約700多港元買下來，不出數天，那印尼人又傳來幾件球衣的照片。「我大開眼界，這些全是很舊的香港波衫嚟喎。係文物嚟，700幾800元一件，買啦仲唔買，陣間無咗。」這些球衣如何散落東南亞已無從稽考，只知道印尼網友後來不時走訪舊衣店，向一毫子傳來一張又一張照片。

「我啱啱又買咗衫。」訪問途中， 一毫子埋首撳電話，原來又一件「文物」成功到手。這次並非足球球衣，據他猜測，那是1970年代保齡球運動員車菊紅穿過的港隊外套。記者不禁好奇：咁都認得？「慶幸我記憶都好，我有時會上網看香港舊球衣的相片，有些認得就會買。」貌似陌生的球衣他則會盡力辨認，不過大原則是有殺錯無放過。「譬如這件精工（70至80年代港足著名球隊），我也不確定是真是假。」相中球衣雖有PUMA標誌，但缺少了標籤。縱有疑問，他最終還是買了下來，「唔啱咪自己著咗佢囉，精工幾好睇呀，（穿在身上）實有人問」。

一毫子至今買了約100件80至90年代的球衣，新書要訪問港足球員，他刻意製造驚喜，盡可能帶同該球員穿過的港隊球衣款式，「40年前著這件衫比賽，有血有肉。他們是很緊密的關係，件衫同個球員」。有人嘗試穿上身，有人驚訝球衣如何落入一毫子手中，由此聊起昔日往事。「他們畢竟是球員見過世面，不會在你面前喊，但會feel到他們的感動 。」一毫子遺憾當下沒有拍下久別重逢的片段，書中仍可翻閱球員與戰衣的合照。

原來不少球員本身沒有保留球衣，其中一人受訪時透露，已把球衣捐贈予文化博物館。科學館擬重置於文化博物館現址，後者現有藏品則在其他博物館重新整合，令一毫子很擔憂，「我聽到文化博物館會無咗，第一時間（想）：『唔係喎，啲波衫點先？』」他認為理應設立博物館，以這些球壇文物講述港隊歷史，不過相信短期內難以成事。官方未做到，唯有民間補位。去年11月，他受邀借出香港運動球衣，在啟德AIRSIDE《約好運動熱身賽》展覽中展出，「那是對香港足球的尊重，所以我都盡量搵十數件經典的香港波衫（展出）」。

回味陳志康成名作

拆解球迷何以成為球迷，一毫子十五六歲時看畢體育雜誌《奪標》其中一期，參與1995/96季度足總盃決賽門票抽獎，恰巧抽中。小伙子初體驗於大球場睇波，正是南華陳志康連中三元的成名作。「他那場波踢得好好睇，我就中咗毒，（之後開始）睇香港足球。」 廿幾年前的帽子戲法仍然歷歷在目，一毫子這次為新書訪問陳志康，不忘提起那場賽事，「他也很難忘，但感覺到他有少少尷尬，『原來你睇第一場波就是我入三球，我仲要18歲』」。

一毫子先是有機會免費入場，然後一場精彩絕倫的賽事拉他入坑。他說時至今日網上平台偶有門票抽獎，只是即使中獎，「睇完場波之後就撠住（卡住）啦」。點解？「都唔好睇。」

本地足球賽事入場率低非一日之寒，一毫子由十幾歲睇到四十幾歲，發覺愈睇愈少人，「我小時候看有萬多人，現在千幾人。咁嗰幾千人去咗邊呢？唔見咗？咁要檢討吓香港足球有沒有東西吸引人？」他歸因一來以前娛樂活動較少選擇，二來昔日球員的體力和技術確實較佳，比賽也就更精彩。「球迷放工是想輕鬆，但不是如此，（賽事）是去悶親人喎。那麼人們就不會觀看。」

膽粗粗自發創作打氣歌

有質素的球技較量才能吸引球迷入場，奈何要提升球員實力長路漫漫，背後牽涉球會、培訓等結構問題，書中也有記錄退役名宿對港足發展的想法。從球迷的角度，要撼動制度似乎太難，不如轉念思考如何撐港足。

一毫子認為撐港隊不止靠球員，球迷都可以發揮所長，譬如他是廣告人，便替港隊創作打氣歌、替足總設計海報，吳家祺則動筆記錄球員故事。一毫子曾為傑志會歌We Are Kitchee!填詞，繼而撰寫港隊官方打氣歌Come On Hong Kong!，兩次都是由他自發。2013年他在旺角大球場觀看亞洲盃外圍賽，比賽至87分鐘，港隊才攻入1球領先越南，4000多名觀眾旋即歡呼尖叫。「我心想，咦，好似可以寫首歌，原來寫首歌有4000多人wee wee 嘩嘩，好似work work哋。我就膽粗粗電郵足總。」最終一毫子得到足總首肯，與作曲拍檔用了9個月時間創作Come On Hong Kong!，其後為球迷傳唱。「寫吓歌出吓書，做一些周邊的事，我未必可以好直接幫他（港隊），但周邊的事令到人們會關注。」

一毫子作為廣告人，怎樣看香港足球多年來的宣傳工作？「我覺得現在仲係一個小學的水平。」廣告人最叻諗計仔，他說宣傳最重要是概念，甚至不一定要大灑金錢，舉例日本漢堡王曾在裝修中的新店張貼網民留言，大方互動既低成本又噱頭十足。針對港足賽事冷清，他提議要不降低門票價格，要不考慮送上贈品如球衣，又或仿效澳門某賭場，入場送一兩粒點心和燉湯。「其實（觀眾）不應該在球場逗留90分鐘咁少，外國那些是逗留半天，譬如4個小時，睇波在中間，之前可能食吓拉麵，完咗場去等球員簽名。」這種模式讓人聯想起香港國際七人欖球賽，一毫子認為七欖擅長結合商業元素，港足比賽亦可參考。

發泄過後 球迷繼續撐！

新書取名《We Have a Dream 我們的港隊》，當中的夢想是什麼？一毫子道：「我們都有同一個夢想，夢想就是世界盃決賽周。」吳家祺作為體育記者，自然清楚港隊實力，「講得難聽啲，過多50年、100年，香港都是入不到世界盃決賽周」。有生之年或許無法夢想成真，但港隊將於1月登場的亞洲盃決賽周乃可行目標，先爭取恒常入圍，再慢慢往上爬。吳家祺說：「我們踏實一啲去想，因為足球是沒有捷徑的。」

球迷心心念念球隊勝出，然而技不如人的失望怎樣排解？有球迷在網上或現場發泄情緒，一毫子表示理解，直言香港人壓力大，在球場吶喊也是一種減壓。「香港很有趣，一個球員不小心把球踢出界，球場內同一時間可能3000人、5000人叫出同一個字、同一個語句。」球迷的默契是齊心表現，事實上球員也習慣了這種愛之深、責之切的文化。一毫子指出，適當的情緒宣泄可以接受，只要過後不忘加倍支持，多多入場。

港足不時為球迷帶來驚喜，最近一次是在杭州亞運踢入4強。不過，每次關注似是曇花一現，所以一毫子和吳家祺把握時間在亞洲盃前夕出書、分享。一毫子深明勝利球迷仍有不少，「未開波前大家可能憧憬有機會贏，但如果頭一場兩場輸3比0、4比0，其實不會再有人關注，咁就不好啦」。真正的球迷恪盡本分，不論輸贏，也全心全意撐港隊。看書惡補港足歷史過後，記得1月14日起留意亞洲盃賽事，祝福港隊有好表現。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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