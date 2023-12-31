報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
副刊
2023年12月31日星期日
星期日生活
星期日生活
去埋呢度先：終結篇：一場輕鬆的告別 姊妹遊坪洲重拾童趣
祝步步精湛
書香
無名周記：2023年那些逝去的……
周日話題：港式樂壇頒獎禮簡史（上）：神聖一票？
誰人日記：找小矮人 當小矮人
周日話題：哈佛校長的寓言故事 美國大學與資本主義精神
五音筆傳：現代音樂史，必定有Quincy Jones的名字
哲學角度：布赫迪厄的社會與文化批判 讀《區判——品味判斷的社會批判》
老少女之麻糬周記！
圖文城市：塗鴉方塊酥
豐饒海人：淨灘，記錄，建立海廢數據庫
放心寫作：#71 愛上實體書店的100個理由
讀者來信：沒有白色聖誕，總有白色謊言
阿貓阿狗：#216 放下
平安祭：蒼鷺少年：夢境與異域
自吹自擂：《大師級愛情》：太太當然知道
對號入座：從電影裏打開想像
甜蜜的復仇：模仿生活
家明雜感：2023年觀影流水帳
影片簡評
星期日文學‧南北漂泊 歸根香港——專訪作家王璞
{撐港足達人}吳家祺、一毫子 賀殺入亞洲盃決賽周 兩鐵粉出書為港足打氣
家常便飯：剩酒入饌 延續節日香氣 香料熱白酒煮雞腿
無定向學堂：乍現《梅艷芳》場景 首項腹尾不馬虎 龍飛鳳舞 木雕真功夫
路邊考現：換上「文悅古典明朝體」 街名牌難認 文化氣息搭夠？
未來城市：提供體檢 培訓街坊工作者 社區客廳變健康前哨站
阿貓阿狗：#216 放下
prev
next
【明報專訊】作者•李香蘭
上 / 下一篇新聞
去埋呢度先：終結篇：一場輕鬆的告別 姊妹遊坪洲重拾童趣
祝步步精湛
書香
無名周記：2023年那些逝去的……
周日話題：港式樂壇頒獎禮簡史（上）：神聖一票？
誰人日記：找小矮人 當小矮人
周日話題：哈佛校長的寓言故事 美國大學與資本主義精神
五音筆傳：現代音樂史，必定有Quincy Jones的名字
哲學角度：布赫迪厄的社會與文化批判 讀《區判——品味判斷的社會批判》
老少女之麻糬周記！
圖文城市：塗鴉方塊酥
豐饒海人：淨灘，記錄，建立海廢數據庫
放心寫作：#71 愛上實體書店的100個理由
讀者來信：沒有白色聖誕，總有白色謊言
阿貓阿狗：#216 放下
平安祭：蒼鷺少年：夢境與異域
自吹自擂：《大師級愛情》：太太當然知道
對號入座：從電影裏打開想像
甜蜜的復仇：模仿生活
家明雜感：2023年觀影流水帳
影片簡評
星期日文學‧南北漂泊 歸根香港——專訪作家王璞
{撐港足達人}吳家祺、一毫子 賀殺入亞洲盃決賽周 兩鐵粉出書為港足打氣
家常便飯：剩酒入饌 延續節日香氣 香料熱白酒煮雞腿
無定向學堂：乍現《梅艷芳》場景 首項腹尾不馬虎 龍飛鳳舞 木雕真功夫
路邊考現：換上「文悅古典明朝體」 街名牌難認 文化氣息搭夠？
未來城市：提供體檢 培訓街坊工作者 社區客廳變健康前哨站
去埋呢度先：終結篇：一場輕鬆的告別 姊妹遊坪洲重拾童趣
祝步步精湛
書香
無名周記：2023年那些逝去的……
周日話題：港式樂壇頒獎禮簡史（上）：神聖一票？
誰人日記：找小矮人 當小矮人
周日話題：哈佛校長的寓言故事 美國大學與資本主義精神
五音筆傳：現代音樂史，必定有Quincy Jones的名字
哲學角度：布赫迪厄的社會與文化批判 讀《區判——品味判斷的社會批判》
老少女之麻糬周記！
圖文城市：塗鴉方塊酥
豐饒海人：淨灘，記錄，建立海廢數據庫
放心寫作：#71 愛上實體書店的100個理由
讀者來信：沒有白色聖誕，總有白色謊言
平安祭：蒼鷺少年：夢境與異域
自吹自擂：《大師級愛情》：太太當然知道
對號入座：從電影裏打開想像
甜蜜的復仇：模仿生活
家明雜感：2023年觀影流水帳
影片簡評
星期日文學‧南北漂泊 歸根香港——專訪作家王璞
{撐港足達人}吳家祺、一毫子 賀殺入亞洲盃決賽周 兩鐵粉出書為港足打氣
家常便飯：剩酒入饌 延續節日香氣 香料熱白酒煮雞腿
無定向學堂：乍現《梅艷芳》場景 首項腹尾不馬虎 龍飛鳳舞 木雕真功夫
路邊考現：換上「文悅古典明朝體」 街名牌難認 文化氣息搭夠？
未來城市：提供體檢 培訓街坊工作者 社區客廳變健康前哨站
prev
next