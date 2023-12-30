Sony細緻度進化 專用App呈現電影原味

【明報專訊】日系電視機近年雖被韓系搶盡風頭，但作為日本影音界「老大哥」的Sony仍亦有不少捧場客。2023年推出的BRAVIA XR X90L 4K LED電視系列（55至85吋），內置Cognitive Processor XR影像處理器，並採用全新設計的局部變暗結構，從而提供更廣闊動態對比度、細緻黑色、高峰值亮度和自然色彩的圖像。而新機採用的Full Array LED與上一代型號相比，亮度大約提高130%；配合XR Contrast Booster和XR Triluminos Pro背光技術，加強HDR效果。為了令畫面更細緻，新系列設有XR Clear Image功能，會利用區域劃分和動態畫面分析來減少畫面的雜訊、模糊。