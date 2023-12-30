智能提升亮度 LG招牌OLED技術黑得更真

音效方面，C3可配合影像處理器，把內置2.2聲道的音響系統模擬為9.1.2聲道效果，配合Dolby Atmos，進一步提升環迴效果。如果用家對音質更有要求，C3亦支援WOW Orchestra功能，能匹配同廠的soundbar以提升音質。

備遊戲最佳化設定

至於打機用家，機體兼容NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync Premium與VRR等強化畫面的功能，並提供遊戲最佳化設定，讓玩家更快捷方便地調整畫面。智能系統webOS 23的界面經過重新設計，提供更多個性化選項，操作更方便。●

LG OLED evo C3電視系列規格

尺寸：42至83吋

解像度：3840×2160像素

連接：4×HDMI 2.1、3×USB、LAN、光纖、藍牙5.0、Wi-Fi

售價：$59,980（77吋）/ $99,980（83吋）

查詢：3543 7777（LG）