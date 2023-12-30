明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

打破巨型屏幕日韓品牌獨大 小米100吋電視 2萬有找

【明報專訊】隨着近年電視機價格下降，不少用家都追求更大屏幕，在家中打造家庭影院。但當尺寸大至80吋以上，價格便開始「3級跳」，入門級都要2、3萬元，主要原因是大尺寸電視機多數由日韓生產商推出，而價錢相對便宜的內地品牌選擇不多，競爭小，價錢亦難以降低。最近有內地生產商在香港推出大尺寸電視機，100吋售價不足2萬元，對於追求大屏幕的用家，終於有個性價比高的選擇。

85吋入屋之選$7999

以往在香港要買80吋以上的電視機，主要選擇包括Samsung、LG、Sony及Panasonic；而能夠推出類似尺寸電視機的內地生產商，主要只得TCL，而且售價並不便宜，令一眾追求大屏幕的用家望而卻步。最近，小米香港正式將內地的電視機引入，宣布推出全新Max Series，包括100吋（Max 100）及85吋（Max 85）兩種選擇，定價分別為$18,999及$7999，性價比極高。

4K解像度 分區控光

價格吸引，但功能又能否滿足用家需求？Max Series提供3840×2160像素的4K解像度畫面，其中Max 100的屏幕採用Full Array LED背光技術，峰值亮度為1000nits。而為了進一步提升顯示質素，整個屏幕都設有LED可控制背光區域，共有384個分區，可因應畫面內容來調整亮度和密度。此外，Max Series亦支援Dolby Vision技術，當播放支援的內容時能提供更高亮度、對比度和色彩。

144Hz更新率 減殘影問題

至於愛看運動節目或打機的用家，Max Series屏幕更新率達144Hz，每秒能顯示最多144幀畫面，從而減少播放高動態畫面時出現殘影；同時系列亦設有120Hz動態補償（MEMC）技術，當高速動態畫面顯示模糊時，會自動修正畫面，減少晃動和拖影，令影像更順暢。此外，Max Series支援AMD FreeSync，延時低至4毫秒，打機時畫面反應更快，並且兼容Xbox新一代主機，可自動辨識及切換遊戲模式。

色彩校正 多維分析處理

Max Series亦顧及愛煲劇用家的需要，採用DCI-P3 94%廣色域，能顯示10.7億種色彩，使影像在色彩過渡之間更加流暢，配合寬廣色域（WCG）色彩校正，無論看電影或電視劇，都能顯現更精確的顏色。其中Max 100更能夠對畫面內容以多維分析處理，並針對色彩、對比度及分區控光來演算，進一步提升畫質。音效方面，Max Series內置兩組支援DTS-X的15W立體聲喇叭，其中Max 100亦支援Dolby Audio技術，以提升音效。

隨機送TV Stick 支援Google Apps

今次買Max Series電視會贈送Xiaomi TV Stick 4K，這支像USB手指的外部裝置，支援Android TV 11系統及Google Assistant語音功能。用家可透過TV Stick 4K安裝不同的串流影視應用程式，並直接在電視上觀看，亦毋須像一些水貨國產電視般，開機後要被迫看廣告。此外，Max Series支援Wi-Fi 6及Chromecast built-in，用家可把支援相關技術的裝置畫面，直接投射到電視上播放。●

Xiaomi Max Series電視系列規格

尺寸：85吋 / 100吋

處理器：Cortex A73 四核

記憶體：3GB / 4GB

儲存容量：32GB / 64GB

連接：HDMI×3、USB×2、LAN、光纖、藍牙5.2、Wi-Fi 6

淨機體積：1890×1087×94mm / 2235 ×1281.5×87mm

淨機重量：40.74kg / 83kg

售價：$7999 / $18,999

查詢：2698 8871（小米）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕e潮 智能電視 小米 電視機

上 / 下一篇新聞