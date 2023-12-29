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本地唱片獲台金點設計獎 「紀念冊」揭開林家謙藍鬱之夏

【明報專訊】每逢年末，音樂話題總是佔據重要位置。首先是Clockenflap音樂節在中環海濱掀起一波熱潮，接着各大音樂串流平台紛紛推出年度音樂回顧，2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的「我最喜愛」投票項目填滿了討論版面。而2022年曾獲叱咤樂壇至尊唱片大獎的林家謙音樂專輯MEMENTO，卻在台灣金點設計獎默默地獲得了肯定。專輯設計在香港向來甚少討論，在即將舉行的新一屆音樂頒獎禮前，不妨先回顧這張專輯的設計，再思實體唱片的意義。

Sunny（王文匯）是MEMENTO專輯的設計師，也是本地多元設計工作室studiowmw的創辦人。工作室七成是做文化創意項目，過去曾為香港舞蹈團、香港話劇團、劇曲中心茶館劇場設計宣傳物。對Sunny來說，文化類的事物也可以型格和時尚的風格展示，因此他側重版面及文字設計，常以當代視覺元素呈現傳統藝術及文化，打破固有格調。縱然他曾為著名口琴家Cy Leo（何卓彥）和鋼琴家張貝芝設計純音樂專輯，但數到與流行音樂歌手合作，林家謙是第一個。Sunny憶述當初是創意總監Sheng Wong找他協作，那時已定好專輯名稱叫MEMENTO，並配合當時舉行在即的「SUMMER BLUES 林家謙演唱會」，專輯主題為「Summer Blues」，意指暑假尾聲的憂結，同時代表了林家謙時而歡快，時而沉鬱的多樣音樂風格。

「圓洞」顯心思 紙質觸感講究

「Memento」有紀念物的意思，於是Sunny決定做一本仿照紀念冊的專輯，並用上藍色作主色調，呼應演唱會夏日憂鬱的主題。專輯外層用上透明藍色、厚身信封形膠套包裝，膠套上印有幾條橫線和數個印章圖案，光是外表已經與傳統膠盒裝的雷射唱片截然不同，把它捧在手上，如獲重要郵件。打開專輯更像是翻看書冊，重溫那份收錄在MEMENTO之中美好的仲夏回憶。Sunny稱，聽歌時就如經歷一段段旅程，因此他在專輯裏加了很多設計元素，用上不同尺寸紙張裝幀，讓樂迷可跟隨設計脈絡翻閱專輯。例如在歌曲doodoodoo過渡至《夏之風物詩》的頁面切割了一個圓形，與同頁面左邊硬照中的圓形鏡片互相對應，化成標誌林家謙形象的圓框眼鏡，並透視出下一頁硬照上的眼睛；接着揭開此頁，裁切的圓形洞口剛好圈起前一版「summer blues」的字眼，突顯容易錯過的細節位。另外，Sunny選用了不同紙質印刷，例如用輕塗紙（lightweight coated paper）表現內頁相片層次、在《記得》章節採用小說紙以區分其他頁面；又在手繪圖案上添加磨砂觸感、在厚卡以壓印和擊凸方式使「SUMMER BLUES」字樣更有層次。一來強化視覺效果，二來增加觸感，兩者都是Sunny設計的要素。

附即影即有相片、購物收據敘事

說到設計專輯最着重的元素，Sunny不假思索便回答道：概念和故事。「做一張靚專輯當然是基本要求，大家都想做靚，但我覺得在靚之上怎樣說故事、有內容反而是最重要，因為你這樣才可以將歌手（表達）的內容和樂迷連結，得到共鳴。」在MEMENTO裏，Sunny以不同物品敘事，連繫每一首歌曲，例如doodoodoo談到用相機拍下生活中的美好，歌詞頁便附上即影即有相片來呼應「打打卡」歌詞；《夏之風物詩》叫我們用五感記住微小的快樂，於是用上購物收據細列歌中出現的物品，而收據上的價錢就是物品在MV出現的時間；《某種老朋友》講身邊重要的人變成陌路人的憂傷，Sunny將歌詞中的「一片葉」製成書籤；在《記得》留下手寫信息，盼望離別後他日再聚；《邊一個發明了ENCORE》告訴我們快樂時光短暫，不可能永遠延續，有遺憾才會學懂珍惜和釋懷，因此最後附帶一封收藏演唱會門票的封套，並印上「32 Aug」。Sunny解釋：「家謙在演唱會都有講，他小時候不捨得暑假完結，所以大家傾談時就說，還是我們幻想多32號出來，很純真地幻想放多一天假。」所以就設計出封套呼應故事和歌曲。同樣的設計概念體現在MEMENTO黑膠唱片，黑膠裏更附有一張M形種子紙，顧名思義，把紙張泡在泥土和為其澆水，可種出植物，寄意重生與希望。Sunny補充，他的角色是把歌手向他分享的想法和故事消化，再轉變為構圖或設計，將信息傳遞給樂迷。這些設計心思，同時為專輯增添聽歌以外的價值。當樂迷某日打開封套，看見封存的演唱會門票，或會記起那年夏天在紅館度過的奇妙晚上。

不過聽歌模式轉變，有誰還願意購買實體唱片？根據國際唱片業協會（IFPI）《2023年全球音樂報告》，全球音樂收入在2022年增加9%，總收入達262億美元，串流音樂收入佔總收入的67%（175億美元）。儘管實體唱片收入有2億美元增長，但只佔總收入的17.5%（46億美元），顯示音樂串流平台當道，把專輯設計得再美也可能只有少數人留意。Sunny認為無論是他或其他設計師也好，花心思設計專輯的目的是呈現實體的收藏價值，「坦白講現在買實體碟未必有需要，那為什麼我要買，就是想珍而重之儲下它，所以我覺得專輯要有細心位，或很實質地看到這件東西有故事、需要有內容在裏面，而不是只得一些漂亮的照片，我想令到這件事很特別、更加精緻」。他始終希望透過專輯的載體連結音樂人和樂迷。

設計師倡港增唱片設計獎項

MEMENTO專輯的設計形式創新，在今年9月贏得台灣金點設計獎標章。Sunny說雖然這不是年度大獎，但能夠從全球8千多件參賽作品中突圍，成為552件晉級決審作品之一，並榮獲「標章」已屬不易。獎項為設計師帶來更多曝光機會，讓他們甚或唱片更受關注。再舉台灣為例，金曲獎設最佳裝幀設計獎，肯定唱片設計的價值，Sunny認為香港的音樂頒獎典禮也可考慮增設類似獎項，更重視及推動文化創意產業，「這些獎讓人知道設計的重要，值得有一個平台去給專輯幕後團隊一個credit，這些嘉許可令整個行業的人更加用心，讓人知道有個標準在這裏，但是無奈香港就沒有」。歌手、填詞人、作曲人、音樂影片、專輯設計等，都是音樂產業中不可或缺的一環，內裏豐富的藝術內涵值得獲更多人細味。

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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