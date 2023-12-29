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酒店貼地藝文空間 自設電台 辦聲音祭

【明報專訊】近年流行藝術風酒店，大多着重內部設計、建築風格和收藏品；但亦有些品牌走得更前，例如位於彌敦道的香港逸東酒店（Eaton HK），全方位變身藝術文化空間，舉辦大量貼地的表演、工作坊、市集、導賞；又與社區聯繫，舉辦相關活動及體驗，酒店內還設有藝廊、廣播電台、音樂室等設施，匯聚多元化藝術家和社群，恍如一個藝術文化樞紐。

記者平時多是為了吃而到Eaton HK，在Food Hall品嘗親民美食，在普慶餐廳享用自助餐，或者在逸東軒歎叉燒和點心。其實除了美食，Eaton也是本港著名的藝術風酒店，最近有朋友參加過酒店的藝術活動，大讚議題貼地和水平高，不為硬銷而硬推。

每年辦逾500場藝文活動

Eaton原址為普慶戲院，酒店於1990年開業，2018年翻新後創立藝文酒店品牌Eaton Workshop。大堂設有展覽空間，LG層Food Hall和B1層普慶餐廳的牆壁都是展廊，4樓設有Music Room和Tomorrow Maybe藝廊。酒店每年舉辦逾500場藝文活動，包括展覽、表演、工作坊等，以及每月約20場廣播相關活動。酒店亦與其他藝術單位合作，曾與香港芭蕾舞團推出staycation，亦曾伙拍Art Basel、大館、南豐紗廠等舉辦限定活動或導賞。

「第三空間」匯聚邊緣化多元社群

香港逸東酒店文化總監兼藝術家陳敬元（Joseph）分享，一般酒店可能集中於收藏品、酒店設計，或是舉辦art fair，在房間放些藝術品作收藏買賣，「我們則主要舉辦以community為主的展覽、藝術活動。藝術和文化是一個工具，讓小眾發聲，做回及展現真我」。例如10月舉辦的AWAKE香港印「蹈」節，加深公眾認識印度文化；最近的意識節（即日至2024年1月28日）則探討近年熱議的「神經多元」，活動包括已完結的「SEN孩子的電影院：《小王子》」放映會，還有展覽「筆尖的浩瀚宇宙」，展出3名展能藝術家的作品。

除舉辦活動以外，酒店設施亦與社區、多元社群連繫。位於1樓的Eaton House共享工作空間，租戶有聯合國難民署，酒店內亦設有本港少見的跨性別洗手間。大堂設有漂書站，升降機附近亦有社區支援站，酒店內外都與社區息息相關。Joseph提及酒店創辦人羅寶璘，希望酒店成為家和工作以外的「第三空間」，包容和匯聚被邊緣化的多元社群，讓他們產生歸屬感。

新進藝術家發亮平台

「很多酒店會邀請知名藝術家創作，或是購買知名作品；但對我們來說不論是否成名，或是年輕、underground，總之適合我們的題材，有思考的，我們都會考慮合作。」酒店每年的重頭活動之一是年中舉行的UNHEARD: Sound & Music Festival聲音祭，由前地下音樂空間XXX（Triple X）創辦人之一、現香港逸東酒店音樂和廣播總監James Acey主理，邀請音樂人探討香港音樂歷史、社會和文化背景等。而將於後天（31日）舉行的「NYE 2024：THE BREAKUP 除夕夜派對」，也邀請本地樂隊Sea of Tranquility等表演。Food Hall設置逸東電台，由年輕唱片騎師主持，公眾可於官網收聽。

酒店是新進藝術家發亮的平台。大堂的Colony Kids商店主力售賣本地年輕時裝品牌，包括SOMEWHERE NOWHERE、VICTORIA HONG KONG等。2023年進軍巴黎時裝周，以插蘇手袋等搞怪設計成名的Pabepabe，以及將傳統元素變得時髦的一丿（Yat Pit），也曾在Eaton HK展出作品。

身為藝術家的Joseph認為，由於酒店一直提供空間給文化藝術工作者，「不同群體都知道，Eaton是真心支持從事創意的朋友，而不是借他們的名氣賣東西，所以和酒店建立信任的關係」。他慨嘆很多時藝術也被發展商當成一個概念，舉辦活動後便轉成其他商店；強調酒店是認真態度地推動藝術，「支持本地創作者及小眾群體，讓他們發聲和做自己，以及將本地文化藝術展示給外國朋友，同時連繫本地的社群」。

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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