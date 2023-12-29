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承接傳統 玩轉梵高畢加索作品

【明報專訊】Roy Lichtenstein反擊別人對low art的不待見，但他與傳統並不是真的決裂，只是視普普藝術之出現是跟着世界轉變而承接發展。傳統藝術與現世物事同樣是他的創作材料。

漫畫系列因其易入口，成了世人最易記得的作品。但在1970、80年代，他以自己的風格畫下眾物，包括「魔改」其他畫家作品。他一再重訪他喜歡的畢加索，比如1963年的Woman With Flowered Hat、1964年的Still Life after Picasso。1977、78年，他更玩轉超現實主義，將Dalí、Magritte、Max Ernst同畢加索「撈埋一碟」。

挑戰藝術無限可能

梵高的房間、Edvard Munch的吶喊男子、Piet Mondrian的紅藍黃格子，也是一眼就能認出。說起來畢加索創作立體主義時，也為世不理解，到pop art發展時，畢加索已是殿堂級人物，這次換了畢加索的畫作是Lichtenstein藉以破立的東西，也是另一種承接傳統。

他在生命的最後階段仍然創作，更重訪自己年輕時的漫畫女子主題，並回到傳統藝術另一大主題：裸體。他從DC漫畫Girls' Romance選取片段，與1960年代作品對比，大大小小深深淺淺的網點與平衡斜線成了營造光影深淺的手段，亦融進他對提香（Titian）、馬蒂斯（Henri Matisse）和畢加索等前行者的理解，化為他的獨有風格——在媚俗與「不可能是藝術」之間的張力。離世前一年（1996年），他畫了兩幅叫Mickasso（Study）的習作——融合米奇與畢加索的立體主義，一如他早年說過的話：漫畫家或許不懂得米羅或畢加索，但就算在早期迪士尼，他們也是相關的。這種相關，就是藝術所在之處。

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