明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】食還食

【明報專訊】初次來日本的那次因緣，就是駐留在Art Centre Ongoing。

Art Centre Ongoing是一個位於吉祥寺，已有近16年歷史的獨立藝術綜合空間，1樓是咖啡廳，2樓是畫廊。除了展覽，它還舉辦講座、分享會、放映會、表演、工作坊等。持續地成為一個不同階層的人可以圍繞藝術聚集的地方，追求實驗、溝通的平台是它的宗旨。說來，我的文化差異思想大爆炸其實從這個地方開始。奇人與醉漢，認真又無聊，是我對Ongoing的一個印象。沒有美術館的整潔、畫廊的商業、學術的腔調。大家都很會聊很會喝。還記得Ongoing在10周年時曾邀請藝術家繪畫會員卡，我畫的是一幅「解酒穴位圖」。16周年，我是真的開始擔心他們的肝臟。要說說他們，說來話長，適逢越年，先講飲講食。從1樓咖啡廳說起。

Ongoing cafe現在主要是周替定食。自家製多國菜配上玄米飯，還有自家製的果實酒，真的非常好吃！在此之前，咖啡廳也曾任不同短期項目，例如我的香港朋友Rachel主理的「ひるの美」（晏之美）就是平日下午限定的居酒屋，配上香港味道的送酒菜。讓下午喝酒會內疚的日本人，不要害害羞羞，早喝早享受，微醺的下午更美。

2021年，Ongoing的創辦人小川希在奧地利學習一年期間，Ongoing cafe借出成為藝術家和策展人的料理實驗室——「指入湯」（finger in the soup）。由和田昌宏、斎藤玲児、天野太郎、福永大介主理，每周輪流煮食。「指入湯」名字是來自侍應上菜時「拇指插入湯汁」的情節，單是名字就夠暗黑。日本的中華料理店不能用「中國菜餐廳」去形容，更指由日本人悠久轉化，擁有獨有風韻的「中華料理」餐廳。「指入湯」重新包裝咖啡廳，扮成那些隱世中華料理秘店，職員廚師全是藝術家和策展人。菜單呢？有巴西的國菜「feijoada」、黑白熊貓餃子、特製兩種香料咖喱盤等。

特別想說說一次來自一日限定店「指入鮨」的經驗，是由藝術家柴田祐輔和千葉正也主理的壽司店。提前預約了的我們點了同一個套餐。第一道菜是「公共水とところてん」，是從山谷玉姫公園的公共開水直接加入心太（ところてん），即由稱為「天草」的紅藻類煮成透明的麵狀食品；第二道菜是由高野豆腐做的「橡皮擦」；第三道菜是「走路」，面前來了一隻熱氣騰騰的蒸白襪，反過來倒出的是湯汁煮大葱蘑菇；第四道菜是「光」，現場打了一道光，光的溫暖照着切刺身的壽司師傅；第五道菜「ヨイトマケの唄」是火腿蛋配上自家製精力劑（特製能量飲料），與美輪明宏的歌曲同名，是打工仔的讚歌。終於來到壽司皿，是第六七八道菜「壽司」、「收集大地之力」及「延遲證明書」。最後一道菜是煮土豆，撒上鹽。搭配的是一杯不起眼的啤酒，名為「HOPE」。認真獵奇地食完「很離譜」一餐，味道其實不錯。我想Ongoing總是令我感覺到「和藝術一起生活」的樣子。或說藝術還太濫，反正這裏的人有共聚、做飯、吃飯、生活的快樂。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞