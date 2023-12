【多倫多】打開歷史悲劇「立體書」

【明報專訊】推廣加拿大當代藝術家及猶太藝術的多倫多Koffler Gallery,與加拿大歷史學家兼策展人Robert Jan van Pelt和瑞士建築師Manuel Herz共同合作,策劃展覽「The Synagogue at Babyn Yar: Turning the Nightmare of Evil into a Shared Dream of Good」。展覽從Manuel Herz設計的猶太教堂(Synagogue)出發,串連到1941年納粹德軍於烏克蘭娘子谷大屠殺(Babyn Yar Massacre),以及近年持續的俄烏戰爭,並研究猶太教堂的功能和設計。教堂由娘子谷基金會於2020年委託Manuel Herz建造。是次展覽同時邀請知名當代攝影師Edward Burtynsky參與攝影指導,展出烏克蘭攝影師Maxim Dondyuk操刀的大型攝影作品。場內亦展示了教堂的建築草圖和實况照片,配合不同的參考書籍解釋在設計上如何符合宗教需要。