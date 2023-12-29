明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

香港藝術家「踩界」寓言 黃炳維也納個展 情慾動畫有話兒

【明報專訊】維也納古典一面總叫人津津樂道，但她並非只得過去而沒有現在的文明古都，走到近當代依舊是藝術搖籃。當中近代奧地利藝術家克林姆（Gustav Klimt）和席勒（Egon Schiele）的作品不忌諱裸體、情色和性愛，表現人類最原始、真實的情感，放在當下，仍然嘖嘖稱奇。

無獨有偶，香港藝術家黃炳獲邀在維也納應用藝術博物館（Museum of Applied Arts，MAK）舉辦個人展覽edging，其動畫作品以性和欲望為主題，時會引來衛道人士抨擊，在他而言，性只不過是他的隱喻、藝術語言。觀看前，宜先放下「有色眼鏡」。

男性褲襠裏的陰莖通常往哪個方向擺？根據資訊未必可靠的Yahoo知識+，西褲發明後，因西褲勒着男性下胯中間位置，所以陰莖通常向左或右擺，沒有人將陰莖放在中間。黃炳動畫《你要熱烈地親親爹哋》第一幕認真探討這個問題。

策展人：以性揭露隱藏情感

黃炳動畫看似無厘頭，但他的作品《黃炳寓言（一）》曾獲荷蘭鹿特丹國際電影節最佳短片老虎獎，上月他更擔任金馬獎動畫類初選評審。edging策展人Marlies Wirth則從網絡認識他的動畫，她說最初看到他的動畫時大吃一驚，同時受他的幽默、說故事方式和動畫風格吸引，因為他將日常觀察轉化成動畫裏的超現實故事，「我認為他講的這些隱喻是在講述現今社會，不止在香港，在全世界也是正確的」。

Wirth續解釋，黃炳只是透過性來揭露當代人隱藏的情感，例如羞恥和欲望，又表達社會中難以宣之於口的意見，所以帶黃炳動畫到維也納，觸發當地觀眾思考。她舉例，奧地利雖有言論自由，但墮胎仍是敏感議題——《你要熱烈地親親爹哋》大膽描述一名女性角色認為夭折嬰孩都能上天堂，於是不斷墮胎，送嬰孩上天堂，為自己積陰德。

展覽名稱edging來自性交術語——維持長時間性刺激而控制高潮以增加快感，「如果你從比喻的角度來理解，這意味着如果你忍耐，希望之後會發生更好的事情」。Wirth說，保守的觀眾或許轉身離開，願意開放的觀眾可佇足觀看，踩在邊界挑戰自身思維。展覽播放4部黃炳的動畫，「這4部作品的故事把一堆彼此相關的主題放在一起，都是關於社會的」。

然而陰莖擺向哪個方向，跟社會有什麼關係？黃炳稱《你要熱烈地親親爹哋》在2017年創作，當時香港社會熱熾討論政治立場左中右，讓他聯想大多數人陰莖擺位的問題。當他查閱到Yahoo知識+的答案，「講到似層層咁」，同時也感覺男性必須「選邊站」似的。後來他再想，亞洲男性陰莖較短，豈不能放在褲襠中間，「其實你是不是排除了中間中立或陰莖短的人」？

香港人對性相對保守，若只着眼黃炳動畫表面的性，就會忽略背後的隱喻。他創作時從未想過談論性會太開放和粗鄙，「我們生活在網絡世代，有什麼多恐怖、多變態的東西未見過」？本來他也沒有想過作品是否對性太開放，後來透過訪問，與香港觀眾問答和談天，「他們着眼位都可能是說性和欲望。其實反證到一件事，性在社會裏是特別的存在」。

踩界推進討論 動畫如「糖衣包裝」

黃炳認為，人在牀上或性事中最能表現並真實反映自己的欲望，譬如在政治正確的世界不會將人分類，但在色情網站裏「我們容許大家將人分膚色……某程度那條模糊界線在色情網站是獨特地容許存在，你可以表達你在牀上想要的東西，這是你在正常上班或在社會不容許的」。

與其說是越界，黃炳認為是在踩界，「我不是好放任地寫，其實那條界線都用了很多時間探索」，越界是冒犯他人，但踩界只是挑釁（provoke），嘗試推進社會討論不同議題的界線。另一方面，他認為動畫媒介本身有着一層「糖衣包裝」，就像給大人吞的糖衣藥丸，因為沒有人會認為動畫裏發生的事情是真實，或是創作者認真的想法，反而讓人有虛位去反思。

在展覽中另一部動畫作品《唔好意思遲咗覆》，「我」透過一名女性小腿的靜脈曲張，進入她的身體內部世界，同時被困之內。在被困女性身體的內部世界大框架下，思緒不斷游走，「我」在裏面經歷不同事情，反映黃炳對不同事的想法，其中一件事取自他兒時親身經歷。

小時候黃炳跟家人拜山，走過山墳眾多墳墓，家人千叮萬囑他不要「亂諗嘢」。「你一這樣說就大劑喇，我的腦袋一直亂諗。」他續解釋：「其實我們做一個正直或做一個好人，我們一定要綵排做壞人，否則我們不知道壞人的線在哪裏。」

搭巴士看見蟑螂爬上孕婦身 反應是……

《黃炳寓言（一）》和《黃炳寓言（二）》是以寓言形式來敘述，昔日的寓言故事都會帶出道德教誨作結，黃炳仔細一看，發覺已不太適用於當代社會，部分教誨在當代社會已是基本道德，部分則在當代社會難以實踐。「對我來說，寓言就是想誠實地說（一個道理）。如果我們還在用（舊寓言）那個邏輯活下去，根本就會令到人很大壓力或抑鬱，因為我們做不到（舊寓言的道理）。」於是他決定創作屬於當代社會的寓言故事，述說現今能夠應用的道理。

《黃炳寓言（一）》其中一個故事，是一棵樹坐巴士時看到一隻蟑螂爬在大象孕婦身上，樹深思熟慮後，決定不告訴大象孕婦，轉往巴士上層。這個故事也取材自他個人經歷，當時他想像過多種情况——如果貿然告訴孕婦，隨時會嚇到她流產；即使沒有流產，她亦有可能會發出尖叫聲，尖叫聲反而嚇倒巴士司機，隨時炒車，連自己都賠命。經一輪思想掙扎後，他決定走上巴士上層，當作什麼事都沒有發生。「我上去之後，就坐在那裏冷靜，覺得很自卑、很羞恥，覺得很羞恥之餘，我就了解一下這個羞恥的感覺。」寓言故事最後得出一個結論：「自命好公義愛思考的你，不妨多花時間思考自己的多餘與無能。」

近來香港創作自由受到關注，雖感同業間的壓力，但黃炳自身於創作上並不會很難找到方向。因其創作不囿於政治、民生或社會，他形容自己的創作就像「執漏」，「我就是執回社會中間漏了的角度」，指出社會矛盾和荒謬的地方。隨着社會環境轉變，接收不同，創作亦有不同。唯獨疫情期間，全世界經歷同樣的荒謬，其實大家都認知自己身陷荒謬，他才經歷創作上的失語，構想不到回應社會的內容。「對於我來說這個形式（動畫）是最自由，因為其實除了技術限制之外，它沒有任何限制的，而我可以表達到100%的自己。」

黃炳展覽edging

日期：即日至2024年3月31日（周一休息）

地點：維也納應用藝術博物館

票價：15.5歐元（約$133港元）

網址：bit.ly/47zmwGE

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞